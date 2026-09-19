Gabon : Raphaël Ngazouzet nouveau PCA de la Setrag

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Raphaël Ngazouzet a été nommé président du conseil d’administration de la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), à l’issue du Conseil des ministres, délocalisé à Port-Gentil, qui s’est déroulé le vendredi 18 septembre 2026. L’ancien membre du gouvernement devra veiller aux intérêts de la partie gabonaise pour le bon fonctionnement de cette entité clé au développement économique du pays.

Seul opérateur dans le transport ferroviaire du minerai et des grumes en plus de son service voyageurs entre Owendo et Franceville, la Setrag accueille un nouveau membre dans son conseil d’administration. Il s’agit de Raphaël Ngazouzet. À la tête dudit organe, le néo président devra, comme dans toute société, fixer avec les administrateurs les grandes orientations stratégiques et superviser la direction générale.

Raphaël Ngazouzet, les yeux et les oreilles de l’État à Setrag !

Portant la vision de l’État Gabonais, Raphaël Ngazouzet veillera aussi à la bonne gouvernance et à la sécurité de l’exploitation, et facilitera le dialogue entre l’actionnaire, les pouvoirs publics et les partenaires. Son expérience de l’appareil d’État pourrait être précieuse dans ces échanges. Né le 12 septembre 1962 à Booué, Raphaël Ngazouzet est titulaire d’une maîtrise d’histoire. Il obtient le CAPES en 1988 à l’École normale supérieure de Libreville.

Ce dernier enseigne l’histoire-géographie jusqu’en 1994, puis devient conseiller politique du ministre des PME-PMI et de l’Artisanat. Député de 1997 à 2009, il est notamment rapporteur de la commission des Affaires étrangères. C’est en octobre 2009 qu’il fait son entrée au gouvernement comme ministre délégué à l’Éducation nationale. Il occupe ensuite les Affaires étrangères, le Budget chargé de la Fonction publique, puis les Transports en 2014.

Raphaël Ngazouzet va ensuite être nommé ministre de la Formation professionnelle. Il était depuis 2023 ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités dans le gouvernement de Transition menée par le CTRI du Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Désormais en qualité de Président du conseil d’administration de la Setrag, il devra conjuguer cette expérience publique avec les exigences d’une entreprise industrielle liée à un groupe international. Sa feuille de route reste à préciser.