Drame de Plein-Ciel : la mère passe aux aveux après avoir simulé l’enlèvement de son bébé mort

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Le décès de Willy Frimer Boundzanga, nourrisson de quatre mois retrouvé sans vie le 31 août 2026 dans un canal du quartier Plein-Ciel, au lieu-dit « Portes-Rouges », dans le 5e arrondissement de Libreville, connaît un nouveau développement. Selon le quotidien L’Union dans son édition du 16 septembre 2026, la mère de l’enfant, A. T., aurait reconnu avoir inventé le scénario d’un enlèvement après la mort du bébé. Elle a depuis été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville.

L’affaire avait suscité une vive émotion après la découverte du corps. Dans sa première version, rapporte L’Union, la jeune femme avait affirmé que « quatre individus armés et encagoulés » avaient fait irruption au domicile familial durant la nuit avant d’emporter son enfant. Le corps du nourrisson avait finalement été retrouvé le lendemain dans un canal situé à proximité.

Des contradictions qui auraient orienté l’enquête

Ce récit aurait rapidement suscité des interrogations chez les enquêteurs. Selon une source judiciaire citée par L’Union, A. T. aurait livré plusieurs versions contradictoires au cours de ses auditions, conduisant la justice à demander un approfondissement des investigations.

Le quotidien rapporte qu’elle aurait finalement reconnu avoir fabriqué le scénario de l’enlèvement. D’après les nouveaux éléments relatés par L’Union, la jeune femme aurait consommé de l’alcool durant la journée du dimanche avant de récupérer son bébé, précédemment confié à sa propre mère, vers 23 heures. Elle se serait ensuite endormie avec l’enfant.

Une mort accidentelle évoquée, l’enquête judiciaire se poursuit

Toujours selon L’Union, le nourrisson aurait « suffoqué durant la nuit » sans que sa mère ne s’en aperçoive. À son réveil, confrontée au décès de son enfant, celle-ci aurait paniqué et décidé de déposer le corps dans le canal avant d’imaginer l’enlèvement afin de dissimuler les circonstances du drame.

Ces éléments demeurent ceux rapportés à ce stade de la procédure et devront être appréciés par la justice, notamment quant aux circonstances précises et aux responsabilités pénales éventuelles. L’Union indique qu’A. T. a été placée sous mandat de dépôt lundi à la Maison d’arrêt des femmes de la prison centrale de Libreville. Au-delà de l’émotion provoquée par la mort d’un nourrisson de quatre mois, la procédure judiciaire devra désormais établir précisément l’enchaînement des faits et déterminer les responsabilités sur la base des investigations menées.