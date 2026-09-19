Gabon : un péage annoncé sur l’axe Port-Gentil–Omboué pour financer l’entretien de la route

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé la mise en place prochaine d’un dispositif de péage sur l’axe routier reliant Port-Gentil à Omboué, dans l’Ogooué-Maritime. Selon les orientations présentées lors du Conseil des ministres tenu à Port-Gentil, les recettes générées devront être spécifiquement affectées à l’entretien de cette infrastructure stratégique. Particularité du dispositif annoncé : sa gestion devrait être confiée conjointement à la mairie de Port-Gentil et à la Gendarmerie nationale.

L’annonce introduit ainsi le principe d’une contribution des usagers au financement de l’entretien de l’axe Port-Gentil–Omboué. Au-delà de l’instauration du péage elle-même, la question centrale sera celle du modèle retenu pour assurer la collecte, la sécurisation et surtout l’affectation effective des recettes à la maintenance de la route, conformément à l’objectif fixé par le chef de l’État.

Des recettes exclusivement destinées à l’entretien

Le dispositif doit permettre de « mobiliser des ressources spécifiquement destinées à l’entretien de cette voie stratégique », précise le compte rendu du Conseil des ministres. Le principe affiché consiste donc à créer une ressource dédiée afin d’éviter que l’entretien de cet axe ne dépende exclusivement des dotations budgétaires ordinaires de l’État.

Cette orientation pose toutefois plusieurs questions opérationnelles qui devront être précisées avant l’entrée en vigueur du péage. Le montant du droit de passage, les catégories de véhicules concernées, les éventuelles exemptions, les modalités de perception ainsi que le calendrier de mise en service ne sont pas précisés dans les éléments communiqués. Autant de paramètres qui détermineront l’impact concret du dispositif sur les automobilistes et les transporteurs.

Une cogestion mairie-Gendarmerie à encadrer

Autre particularité : le péage sera placé sous la cogestion de la mairie de Port-Gentil et de la Gendarmerie nationale. Cette organisation devra notamment permettre d’assurer le fonctionnement du dispositif et la sécurisation des opérations de perception. Elle nécessitera cependant un cadre suffisamment précis pour déterminer les responsabilités respectives des deux institutions.

L’enjeu sera surtout celui de la traçabilité financière. Si les automobilistes sont appelés à contribuer directement à l’entretien de la route Port-Gentil–Omboué, ils devront pouvoir constater que les sommes collectées sont effectivement consacrées à cet objectif. La publication régulière des recettes encaissées et des dépenses d’entretien constituerait, à cet égard, un mécanisme de transparence permettant d’évaluer l’efficacité du dispositif. Car pour les usagers, l’acceptabilité d’un péage dépendra nécessairement de l’état de la route qu’il est précisément censé financer.