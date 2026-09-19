Gabon : Yves Fernand Manfoumbi nommé PCA de Gab’Oil

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Le Conseil des ministres délocalisé à Port-Gentil a entériné la Yves Fernand Manfoumbi président du Conseil d’administration de Gab’Oil S.A. L’ancien Directeur général du budget sous Ali Bongo Ondimba et ministre à plusieurs reprises, remplace à ce poste stratégique Rufin Moussavou. Autant dire que son expertise devra contribuer à propulser l’entité vers l’excellence de gestion.

C’est un retour aux affaires inespéré mais qui répond à l’urgence de confier la Présidence du conseil d’administration de Gab’Oil à une personne qui jouit d’un long parcours administratif. Conseiller du Commissaire général au Plan sous Omar Bongo, puis directeur général du Budget sous Ali Bongo, Yves Fernand Manfoumbi a dirigé l’Agence nationale des grands travaux et le Bureau de coordination du Plan Gabon Émergent.

Yves Fernand Manfoumbi, la récompense de l’expérience ?

Yves Fernand Manfoumbi a quitté la Direction générale du Budget en décembre 2014. Des années après il rebondit en qualité de ministre de l’Agriculture, où il reçoit le prix SUN 2017, puis ministre du Commerce et des PME en mars 2022. À Gab’Oil, la mission s’annonce délicate mais clairement pas insurmontable pour un agent public rompu à la tâche. La filiale de Gabon Oil Company, spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, a connu 5 directeurs généraux en deux ans.

Le dernier en date, Éric Sounda, ayant été nommé le 22 mai de l’année en cours. Pour l’heure, le résultat net provisoire 2025 est de -3 milliards de FCFA, contre -9 milliards en 2024. Le nouveau PCA devra donc s’atteler à travailler à stabiliser la gouvernance, orienter la stratégie et consolider ce redressement encore fragile. Seulement, dans les arcanes de la politique, d’aucuns y voient une nomination de contentement pour le deuxième vice-président du Parti démocratique gabonais.

En effet, Yves Fernand Manfoumbi dirige la frange qui réclame une direction indépendante du Palais, face à la ligne officielle favorable au président Oligui Nguema. Candidat aux législatives dans la Dola, il y affrontait le secrétaire général de l’UDB, Mays Mouissi. Sa nomination par le patron de l’UDB peut donc se lire comme un geste d’apaisement. Elle peut aussi passer pour une tentative d’intégrer une voix dissidente, ou pour la simple reconnaissance d’une expertise budgétaire.