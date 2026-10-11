Derniers articlesPOLITIQUE

Gabon : la ministre de la Santé reconnaît que les résultats de son département ne répondent pas aux attentes des populations

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 11 octobre 2026 à 12h47min
1 626 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Audience certifiée par Media Metri .GA — voir le certificat
A gauche la ministre de la Santé Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou © D.R.
Ecouter l'article

Auditionnée à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de règlement de l’exercice budgétaire 2025, la ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, a reconnu les insuffisances de son département. Devant les députés, le membre du gouvernement a admis que les performances enregistrées demeurent en deçà des attentes des autorités et des populations. Un aveu qui relance les interrogations sur l’efficacité de l’action publique dans un secteur essentiel au quotidien des Gabonais.

Rarement les insuffisances du système sanitaire auront été reconnues aussi explicitement par la première responsable du département ministériel concerné. Lors de son audition au Palais Léon-Mba, la ministre de la Santé n’a pas cherché à présenter un bilan exclusivement positif de l’exercice 2025. Confrontée aux préoccupations des parlementaires sur le fonctionnement des structures sanitaires publiques, elle a reconnu que les résultats obtenus restent insuffisants au regard des objectifs assignés à son administration et des besoins exprimés par les citoyens.

Une reconnaissance explicite des insuffisances du ministère

« Les résultats enregistrés par mon ministère ne répondent pas encore pleinement aux attentes des plus hautes autorités, et par ricochet à celles des populations que vous représentez ici au Palais Léon Mba », a déclaré Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou devant les députés.

Canal_octobre

Cette déclaration constitue une reconnaissance officielle du décalage entre les performances du ministère et les attentes des Gabonais en matière de santé. Elle intervient alors que l’accès aux soins, la qualité de la prise en charge et le fonctionnement des établissements publics demeurent des préoccupations régulièrement soulevées par les usagers du système sanitaire.

Des résultats encore éloignés des objectifs affichés

Si la ministre a reconnu les limites de l’action de son département, elle a également assuré que des efforts étaient engagés pour améliorer la situation. « Nonobstant l’existence de points de satisfaction, nous avons pris la mesure des défis à relever et des efforts à consentir pour atteindre nos objectifs », a-t-elle affirmé.

Cette précision traduit la volonté du ministère de ne pas réduire son bilan aux seules insuffisances constatées. Elle ne dissipe toutefois pas les interrogations sur les résultats concrets attendus. Pour les populations, l’amélioration du système sanitaire doit notamment se traduire par une prise en charge plus rapide, un meilleur fonctionnement des structures publiques et une disponibilité effective des services de santé.

De la reconnaissance des difficultés à l’obligation de résultats

L’aveu de la ministre intervient dans un cadre parlementaire consacré au contrôle de l’exécution budgétaire. Au-delà de la présentation des crédits alloués, cette audition rappelle que l’évaluation de l’action ministérielle doit également porter sur les résultats obtenus au bénéfice des citoyens.

En reconnaissant publiquement que son département ne satisfait pas encore pleinement les attentes, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou place désormais la question des performances sanitaires au cœur de sa responsabilité ministérielle. Reste à savoir comment cette reconnaissance se traduira en améliorations mesurables dans les hôpitaux et les centres de santé, là où les Gabonais attendent avant tout des soins accessibles et de qualité.

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 11 octobre 2026 à 12h47min
1 626 Temps de lecture 1 minute
Photo de Casimir Mapiya

Casimir Mapiya

« Le journaliste est un interprète de la curiosité publique.» Bernard Pivot Bernard Pivot

Articles similaires

RDC : Joseph Kabila dénonce un pays « en péril » et accuse le pouvoir de dérive autoritaire

11 octobre 2026 à 12h41min

Gabon : VAALCO soutient une campagne de 14 000 tests contre le HPV et la tuberculose

11 octobre 2026 à 11h13min

Libreville : appel à candidatures pour six postes de chefs de quartier au 2ème arrondissement

11 octobre 2026 à 11h02min

Mines : le Gabon et la Guinée préparent un forum d’investissement en mars 2027

11 octobre 2026 à 10h56min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page