Gabon : la ministre de la Santé reconnaît que les résultats de son département ne répondent pas aux attentes des populations

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Auditionnée à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de règlement de l’exercice budgétaire 2025, la ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, a reconnu les insuffisances de son département. Devant les députés, le membre du gouvernement a admis que les performances enregistrées demeurent en deçà des attentes des autorités et des populations. Un aveu qui relance les interrogations sur l’efficacité de l’action publique dans un secteur essentiel au quotidien des Gabonais.

Rarement les insuffisances du système sanitaire auront été reconnues aussi explicitement par la première responsable du département ministériel concerné. Lors de son audition au Palais Léon-Mba, la ministre de la Santé n’a pas cherché à présenter un bilan exclusivement positif de l’exercice 2025. Confrontée aux préoccupations des parlementaires sur le fonctionnement des structures sanitaires publiques, elle a reconnu que les résultats obtenus restent insuffisants au regard des objectifs assignés à son administration et des besoins exprimés par les citoyens.

Une reconnaissance explicite des insuffisances du ministère

« Les résultats enregistrés par mon ministère ne répondent pas encore pleinement aux attentes des plus hautes autorités, et par ricochet à celles des populations que vous représentez ici au Palais Léon Mba », a déclaré Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou devant les députés.

Cette déclaration constitue une reconnaissance officielle du décalage entre les performances du ministère et les attentes des Gabonais en matière de santé. Elle intervient alors que l’accès aux soins, la qualité de la prise en charge et le fonctionnement des établissements publics demeurent des préoccupations régulièrement soulevées par les usagers du système sanitaire.

Des résultats encore éloignés des objectifs affichés

Si la ministre a reconnu les limites de l’action de son département, elle a également assuré que des efforts étaient engagés pour améliorer la situation. « Nonobstant l’existence de points de satisfaction, nous avons pris la mesure des défis à relever et des efforts à consentir pour atteindre nos objectifs », a-t-elle affirmé.

Cette précision traduit la volonté du ministère de ne pas réduire son bilan aux seules insuffisances constatées. Elle ne dissipe toutefois pas les interrogations sur les résultats concrets attendus. Pour les populations, l’amélioration du système sanitaire doit notamment se traduire par une prise en charge plus rapide, un meilleur fonctionnement des structures publiques et une disponibilité effective des services de santé.

De la reconnaissance des difficultés à l’obligation de résultats

L’aveu de la ministre intervient dans un cadre parlementaire consacré au contrôle de l’exécution budgétaire. Au-delà de la présentation des crédits alloués, cette audition rappelle que l’évaluation de l’action ministérielle doit également porter sur les résultats obtenus au bénéfice des citoyens.

En reconnaissant publiquement que son département ne satisfait pas encore pleinement les attentes, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou place désormais la question des performances sanitaires au cœur de sa responsabilité ministérielle. Reste à savoir comment cette reconnaissance se traduira en améliorations mesurables dans les hôpitaux et les centres de santé, là où les Gabonais attendent avant tout des soins accessibles et de qualité.