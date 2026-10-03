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Port-Gentil : 304 acteurs de l’alimentation de rue formés à l’hygiène

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 3 octobre 2026 à 19h54min
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Photo de famille au terme de la session de formation organisée par l'AGASA © D.R.
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À Port-Gentil, les acteurs de l’alimentation de rue sont désormais mieux outillés pour faire face aux risques sanitaires liés à la manipulation et à la préparation des aliments. Récemment la Délégation provinciale de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) dans l’Ogooué-Maritime a organisé une formation consacrée aux bonnes pratiques d’hygiène (BPH). Une initiative qui a réuni 304 professionnels du secteur autour des règles essentielles pour garantir une alimentation saine et sûre aux consommateurs.

Pour ces opérateurs économiques, dont l’activité repose quotidiennement sur la préparation et la vente de repas, la maîtrise des règles d’hygiène constitue un enjeu à la fois sanitaire et professionnel. En effet, une mauvaise conservation des aliments, une manipulation inadéquate ou encore un défaut de propreté peuvent favoriser leur contamination et exposer les consommateurs à des risques sanitaires. Dès lors, renforcer les connaissances des personnes directement au contact des denrées apparaît comme un moyen concret de prévenir ces risques, mais également d’améliorer la qualité des prestations proposées dans le secteur de l’alimentation de rue.

Des pratiques à renforcer au quotidien

Au cours de cette session, les participants ont alterné enseignements théoriques et travaux en ateliers afin de mieux comprendre et surtout appliquer les bonnes pratiques d’hygiène. La formation a notamment porté sur la prévention des contaminations, la manipulation des aliments ainsi que sur les comportements à adopter pour assurer la sécurité des produits destinés à la consommation. Par ailleurs, l’objectif était également d’amener les professionnels à intégrer ces réflexes dans leurs activités quotidiennes, au-delà de la seule période de formation.

À l’issue des deux journées, les 304 participants ont reçu leurs attestations de formation. Ils ont également exprimé leur satisfaction à l’endroit de l’AGASA pour cette initiative. Pour les professionnels de l’alimentation de rue, l’enjeu est désormais de traduire les connaissances acquises en pratiques régulières, depuis la préparation jusqu’à la mise en vente des aliments. Une évolution qui pourrait contribuer à renforcer la confiance des consommateurs et, plus largement, à améliorer la sécurité sanitaire des aliments proposés dans les rues de Port-Gentil.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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