Gabon : le Sénat et UNFPA unis contre la mortalité maternelle

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La réduction de la mortalité maternelle s’impose comme une priorité au Sénat. C’est dans cette optique que la présidente de la Chambre haute, Huguette Yvonne Nyana Ekoume Awori Onanga, a échangé, mercredi 30 septembre 2026, avec la représentante résidente de l’UNFPA, Dr Leïla Saïji Joudane. Au cœur des discussions : la création d’un observatoire national et le renforcement du suivi des actions aux niveaux national, provincial et local, rapporte Gabonactu.

La question des femmes qui perdent la vie pendant la grossesse, l’accouchement ou après la naissance demeure préoccupante au Gabon. Face à cette situation, les deux personnalités ont évoqué plusieurs pistes pour inverser la tendance. Pour l’agence onusienne chargée de la santé sexuelle et reproductive, l’urgence est désormais de renforcer les mécanismes permettant de mesurer les progrès réalisés et d’identifier les actions à améliorer.

Mortalité maternelle, l’urgence d’inverser la tendance

À ce propos, la représentante résidente de l’UNFPA a évoqué le « paradoxe gabonais », marqué, selon elle, par une accélération de la mortalité maternelle. « Nous avons essentiellement parlé du paradoxe gabonais qui est justement cette accélération de la mortalité maternelle et du taux de mortalité maternelle qui est inacceptable encore », a-t-elle déclaré. Parmi les réponses proposées, la mise en place d’un observatoire national de réduction de la mortalité maternelle devrait permettre de suivre les actions engagées, d’évaluer les résultats et de renforcer la reddition de comptes sur les engagements pris.

Du côté du Sénat, la participation des femmes sénatrices est également appelée à se renforcer afin de soutenir le plaidoyer en faveur de la santé maternelle. Un engagement politique présenté comme nécessaire pour mieux prévenir les décès liés à la grossesse et à l’accouchement. L’UNFPA entend, pour sa part, apporter son expertise dans la planification et le suivi des actions de santé, du niveau national jusqu’aux provinces et collectivités locales. La démarche vise ainsi à améliorer la coordination des interventions et à disposer d’un meilleur suivi des résultats sur le terrain.b