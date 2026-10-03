BGFIBank : 86 collaborateurs honorés pour leur engagement

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L’hôtel Radisson de Libreville, a servi de cadre à une rendez de grande distinction ce samedi 3 octobre 2026. En effet, le groupe BGFIBank a honoré 86 de ses collaborateurs à l’occasion d’une cérémonie solennelle de remise des médailles du travail, en présence notamment du Président-Directeur Général du groupe BGFIBank, Henri-Claude Oyima, du Directeur Général Adjoint de BGFIBank Gabon, Habib Simon Mapangou, et du ministre du Travail, du Plein emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle, Jacqueline Ilogue épouse Bignoumba, des dirigeants des filiales du territoire Gabon et des 86 récipiendaires.

Ce sont 2 médailles d’or décernées aux collaborateurs totalisant 30 années de carrière, 55 médailles d’argent à ceux comptant 20 années de service et 29 médailles de bronze à des professionnels dont les parcours témoignent déjà d’une longue expérience. Au-delà des distinctions, la cérémonie a surtout permis de mettre en lumière des années de travail, de sacrifices et de fidélité à une institution en constante évolution.

Des parcours derrière chaque médaille

Dans son discours, le Directeur Général Adjoint de BGFIBank Gabon Habib Simon Mapangou a rappelé que derrière chaque médaille se trouve une histoire « Derrière chaque médaille, il y a des années de travail, des efforts, des sacrifices, de la persévérance. Mais il y a surtout une contribution à une histoire collective : celle du groupe BGFIBank. » a-t-il indiqué. Pour les récipiendaires, ces distinctions viennent ainsi consacrer bien plus qu’une ancienneté. « Une médaille récompense des années, mais ce sont les rencontres, les apprentissages, les épreuves surmontées et les liens tissés tout au long de ces années qui lui donnent sa véritable valeur », a souligné Anais Engouma, représentante des récipiendaires.

La médaille d’or, attribuée après trois décennies de carrière, a notamment symbolisé cette fidélité professionnelle. Les bénéficiaires ont été invités à regarder le chemin parcouru, mais aussi à transmettre leur expérience aux nouvelles générations. Une responsabilité que les récipiendaires entendent désormais assumer, en contribuant à « faire éclore les talents de demain » et à laisser une organisation encore plus forte à ceux qui leur succéderont.

Une reconnaissance au-delà de l’entreprise

Par ailleurs, le ministre du Travail, Jacqueline Ilogue épouse Bignoumba a salué la dimension humaine de cette cérémonie. « Vous affirmez un leadership attentif à la dimension humaine de l’entreprise et à la reconnaissance de celles et ceux qui, au quotidien, contribuent à son rayonnement et à son développement », a-t-elle déclaré à l’endroit du PDG de BGFIBank Gabon Henri-Claude Oyima. Non sans manquer de présenter cette célébration comme une reconnaissance institutionnelle et morale envers des femmes et des hommes qui participent à la vitalité de l’économie gabonaise.

Au terme de la cérémonie, les regards étaient surtout tournés vers les visages des 86 récipiendaires, venus recevoir une distinction qui résume parfois plusieurs décennies d’engagement. Travail, intégrité, transparence, responsabilité et esprit d’équipe sont les valeurs mises en avant par BGFIBank ont trouvé, le temps de cette célébration, une incarnation concrète dans ces parcours professionnels. Ainsi la cérémonie aura surtout rappelé qu’une entreprise se construit aussi avec les femmes et les hommes qui lui consacrent une partie de leur vie.