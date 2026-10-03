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 Ndangui : un étudiant attaqué par une panthère

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 3 octobre 2026 à 19h31min
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Une scène particulièrement violente s’est produite dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 septembre 2026 au village Ndangui, situé non loin de Lastoursville, dans le département de Mulundu (Ogooué-Lolo). Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union du 2 octobre 2026, un étudiant gabonais inscrit à l’Université Omar Bongo (UOB), a été grièvement blessé après avoir été attaqué par une panthère. Le jeune homme se serait rendu aux toilettes du hameau aux environs de minuit, sans se douter de la présence du félin dans les environs.

Toujours selon L’Union, alors qu’il était accroupi, le jeune homme n’aurait pas aperçu l’animal qui l’observait dans l’obscurité. La panthère aurait soudainement bondi sur lui, le griffant violemment à la tête. Pris au dépourvu, Jolvy Ankonongo Okogo serait néanmoins parvenu à se dégager en assénant un violent coup à l’animal. Celui-ci aurait alors pris la fuite. Alertés, ses proches l’auraient conduit dans un premier temps à l’infirmerie de la localité. En raison du manque de matériel médical adapté, il aurait ensuite été orienté vers Lastoursville, avant son transfert aux urgences de l’Hôpital Paul-Moukambi de Koula-Moutou.

Une prise en charge médicale après l’attaque

La gravité des blessures aurait nécessité une intervention chirurgicale. Pour etre précis, près d’une vingtaine de points de suture auraient notamment été réalisés afin de refermer les différentes plaies causées par les griffes de la panthère. Informés de l’incident, les services des Eaux et Forêts, accompagnés de la brigade de gendarmerie, se seraient rendus sur les lieux afin de rechercher d’éventuelles traces du félin. Cette intervention visait notamment à tenter de déterminer la présence de l’animal dans cette zone habitée et à prévenir d’éventuelles nouvelles attaques.

D’après les éléments rapportés par L’Union, le jeune étudiant aurait depuis quitté l’hôpital. Confronté à des difficultés financières, il aurait toutefois poursuivi ses soins médicaux à Franceville. Cette attaque, survenue alors qu’il se rendait simplement aux toilettes en pleine nuit, laisse ainsi une importante séquelle physique au jeune homme. Les circonstances de cette rencontre inattendue avec le félin rappellent également les risques auxquels peuvent être exposées les populations vivant à proximité des zones forestières.

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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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