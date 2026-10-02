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Libreville : vers l’installation des toilettes sèches écologiques pour  l’assainissement

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 2 octobre 2026 à 9h01min
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Une vue des prototypes de toilettes sèches
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Dans le cadre de la recherche de solutions alternatives pour améliorer l’assainissement de la capitale, la municipalité de Libreville s’intéresse aux toilettes sèches écologiques. Le projet, porté par Obone Régisse, a été présenté mercredi 30 septembre 2026 au 3ème adjoint au maire de la commune de Libreville, Issa Malam Salatou, ainsi qu’aux différents responsables municipaux. L’initiative prévoit l’installation de ces dispositifs dans plusieurs zones de la capitale.

Les toilettes sèches reposent sur un principe simple qui est de fonctionner sans eau. Les excréments sont recueillis dans un récipient, avant l’ajout de matières organiques sèches et riches en carbone, notamment de la sciure, des copeaux de bois, de la paille fine ou encore du foin. Ce procédé permet ainsi d’éviter l’utilisation d’eau potable pour les besoins sanitaires, tout en limitant les risques de pollution liés aux eaux usées. Peu coûteuse, facile à utiliser et rapide à mettre en œuvre, cette solution peut constituer une alternative dans les zones confrontées à un déficit d’infrastructures hydriques et d’assainissement.

Une solution écologique pour préserver l’eau

Au-delà de la simple installation des équipements, le projet présenté à la municipalité intègre une dimension environnementale. En effet, les matières issues de l’utilisation des toilettes sèches peuvent être orientées vers un processus de compostage. Après une période de transformation naturelle, les déchets organiques peuvent ainsi être valorisés sous forme de compost, notamment pour les besoins agricoles. Une approche qui permet de réduire le gaspillage des ressources et de donner une seconde vie aux déchets organiques.

Pour la municipalité, cette initiative ouvre donc une réflexion autour de nouvelles pratiques d’assainissement adaptées aux réalités urbaines. L’absence de consommation d’eau constitue notamment un atout dans les espaces où l’accès aux infrastructures hydriques demeure limité. Le dispositif pourrait également contribuer à améliorer la gestion des déchets organiques et l’hygiène des utilisateurs, tout en participant à la préservation des ressources en eau potable.

Vers une valorisation des déchets et des emplois locaux

À terme, le projet pourrait dépasser la seule question de l’installation des toilettes. La collecte, la gestion et la transformation des déchets organiques pourraient favoriser l’émergence de nouvelles activités et contribuer à la création d’emplois locaux. Cette perspective s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, où les déchets issus de l’usage quotidien deviennent une ressource susceptible d’être valorisée. Reste désormais à définir les modalités de mise en œuvre et les zones concernées par cette expérimentation dans la capitale.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 2 octobre 2026 à 9h01min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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