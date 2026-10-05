ONU : Filariose lymphatique, 6 727 enfants dépistés au Gabon en 2025

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Le Gabon a renforcé ses connaissances sur la filariose lymphatique en 2025. Selon le rapport annuel de l’Organisation des Nations unies (ONU), 6 727 enfants âgés de 9 à 14 ans ont été dépistés dans 341 communautés à travers le pays. Cette enquête nationale, menée par le Programme de lutte contre les maladies parasitaires du ministère de la Santé avec l’appui de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), visait à vérifier si la maladie circulait encore dans le pays.

Transmise par les moustiques, la filariose lymphatique peut provoquer des complications durables, notamment le lymphœdème et l’hydrocèle. Au Gabon, les dernières données disponibles remontaient à plusieurs années, laissant persister des incertitudes sur la situation épidémiologique. Les équipes de dépistage ont ainsi été déployées dans des zones urbaines comme dans des localités plus difficiles d’accès. Certaines communautés n’étaient accessibles que par pirogue ou par des pistes forestières. Les résultats obtenus ont permis de disposer de données actualisées sur la circulation de la maladie.

6 727 enfants dépistés, aucun cas de Wuchereria bancrofti

Les analyses réalisées n’ont détecté aucun cas de Wuchereria bancrofti, le parasite responsable de la filariose lymphatique. 13 tests positifs ont toutefois été enregistrés. Ils étaient associés à Loa loa, une autre parasitose présente dans certaines régions du Gabon. L’enquête a également permis d’identifier 41 cas de lymphœdème et 54 cas d’hydrocèle. Ces personnes ont pu être orientées vers une prise en charge adaptée. Ces résultats apportent donc des éléments nouveaux sur les pathologies observées dans les communautés enquêtées, tout en permettant de distinguer les infections liées à la filariose lymphatique de celles dues à d’autres parasites.

Au-delà du dépistage, cette enquête fournit au Gabon des données nécessaires au suivi de la filariose lymphatique. L’absence de Wuchereria bancrofti dans les tests réalisés constitue un élément important pour l’évaluation de la situation du pays. Elle doit toutefois s’accompagner d’une surveillance régulière afin de détecter rapidement une éventuelle réapparition de la transmission. Pour les communautés concernées, l’identification des cas de lymphœdème et d’hydrocèle permet également de mieux orienter les personnes touchées dans ces communautés. Le rapport de l’ONU souligne ainsi l’importance de maintenir les actions de surveillance et de prise en charge, notamment dans les zones où l’accès aux soins reste difficile.