Gabon : BW Energy mise sur le permis de Dussafu pour réamorcer sa croissance

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Pour l’opérateur norvégien BW Energy, le permis offshore de Dussafu s’impose plus que jamais comme la pierre angulaire de ses activités au Gabon. Après un repli de ses rendements ces derniers mois, le groupe s’apprête à passer à la vitesse supérieure pour redynamiser son extraction locale.

Les signaux repassent au vert au large des côtes gabonaises. L’entreprise a officialisé des résultats de forage particulièrement encourageants sur les cibles d’évaluation Hibiscus 10P1 et 10P2, confirmant la présence de pétrole sur ces deux zones. Grâce à ce double succès, le bilan technique de la compagnie impressionne : treize des quatorze puits creusés sur la licence se sont révélés productifs.

Au-delà de la performance géologique, la découverte prend une dimension industrielle directe. L’opérateur intègre immédiatement un cinquième puits de production à son programme de raccordement sur la plateforme MaBoMo. Les estimations font état de 8 à 9 millions de barils supplémentaires récupérables à terme, avec des perspectives financières très favorables : le forage sur 10P2 pourrait être rentabilisé en moins d’un an.

L’ambition de saturer les capacités de stockage

Cette dynamique doit permettre de corriger le récent coup de frein subi par l’opérateur. Si la production avait flirté avec les 40 000 barils par jour début 2025, la quote-part nette de BW Energy avait glissé à 19 300 barils quotidiens au deuxième trimestre 2026.

Pour inverser la tendance, la société cible désormais un débit global oscillant entre 30 000 et 45 000 barils jour. La barre des 40 000 barils revêt une importance cruciale : elle correspond au plafond opérationnel de l’unité flottante de production et de stockage (FPSO) BW Adolo. En parallèle des nouveaux forages, des opérations de maintenance ciblées, notamment le remplacement d’une pompe immergée sur un puits vieillissant du gisement d’Hibiscus, soutiendront ce redressement.

Un calendrier stratégique ajusté vers 2027

Afin de sécuriser ces résultats, BW Energy a fait le choix de la prudence technique en donnant la priorité aux puits d’appréciation avant de basculer sur la phase de production. Ce changement d’ordre d’exécution décale légèrement le calendrier initial : la seconde phase de MaBoMo démarrera ainsi au premier trimestre 2027, suivie par la mise en service du champ voisin de Bourdon attendue début 2028.

Détenu à 73,5 % par BW Energy aux côtés de Panoro Energy (17,5 %) et de la Gabon Oil Company (9 %), le bloc de Dussafu confirme son statut de moteur central dans le portefeuille du groupe. Les mois à venir détermineront la capacité de l’opérateur à transformer ces succès de forage en volumes effectifs dans les pipelines.