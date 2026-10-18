Akanda : des dizaines de kilos de denrées périmées découverts par l’AGASA

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Lors d’un contrôle, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a découvert d’importantes quantités de denrées impropres à la consommation, réparties entre les espaces de stockage et les rayons de vente. Plusieurs dizaines de kilogrammes de produits et plusieurs centaines d’unités ont été recensés. Cette découverte soulève de nouvelles interrogations sur le respect des règles d’hygiène et de conservation des aliments dans les commerces.

Les produits concernés couvrent plusieurs catégories de consommation courante, notamment de laits en poudre, de céréales, de préparations pour boissons, de conserves, de sauces, de biscuits, de confiseries et de charcuterie. À ces marchandises s’ajoutent des produits carnés périmés et altérés. Les inspecteurs ont également relevé des défaillances liées à la chaîne du froid, pourtant indispensable à la conservation de certaines denrées. Plus préoccupant encore, certaines dates de péremption remontaient à février 2026, soit plusieurs mois avant l’intervention des agents de contrôle.

Sécurité alimentaire : des manquements aux conséquences sanitaires

Au-delà des quantités saisies lors de cette opération, les constats effectués mettent en évidence les risques auxquels les consommateurs peuvent être exposés lorsque les règles de conservation ne sont pas respectées. En effet, la vente de produits périmés ou altérés peut compromettre la sécurité sanitaire des aliments et favoriser la survenue de maladies d’origine alimentaire. Face à ces irrégularités, l’AGASA a dressé un procès-verbal détaillé avant de procéder à la fermeture de l’établissement. Cette mesure intervient dans le cadre des contrôles visant à faire respecter les exigences sanitaires applicables aux opérateurs économiques.

Pour prévenir de telles situations, la vigilance doit s’exercer à chaque étape de la commercialisation. La vérification régulière des dates de péremption, la rotation des stocks, le retrait immédiat des produits non conformes et le maintien des températures adaptées constituent des obligations essentielles. Si l’AGASA affirme vouloir sensibiliser et accompagner les commerçants vers de meilleures pratiques, cette démarche suppose également une responsabilité effective de leur part. La sécurité alimentaire ne saurait se limiter à une exigence administrative : elle engage directement la santé publique et la confiance des consommateurs.