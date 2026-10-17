Gabon : le gouvernement présente ses réformes prioritaires dans les domaines de la santé et de l’emploi

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Invité le vendredi 16 octobre 2026 sur le plateau de l’émission « Le Gouvernement s’exprime » sur Gabon 24, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a décliné la feuille de route exécutive. En alignement direct avec la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette intervention a permis de dresser un bilan d’étape et de tracer des perspectives claires dans des secteurs fondamentaux : les infrastructures hospitalières, la protection sociale et la création d’emplois.

La transformation du système de santé gabonais s’incarne désormais dans le béton et les équipements de pointe. Cinq structures majeures ont déjà vu le jour, à l’instar du centre médical d’Akébé, de l’hôpital d’arrondissement de la Peyrie à Libreville ou encore de l’hôpital départemental de Booué. Cette dynamique se poursuit intensément : dix autres chantiers d’envergure sont en cours, incluant l’institut de neurologie vasculaire d’Akanda et le CHU d’Oyem.

Au-delà des pierres, l’accent est mis sur la modernisation technique. Grâce à une enveloppe de 18 milliards de francs CFA dédiée au matériel biomédical des CHU d’Owendo et de Libreville, ainsi qu’au déploiement du projet « e-Gabon 6 », l’État ambitionne d’instaurer le dossier médical électronique et de garantir une meilleure répartition des spécialistes sur l’ensemble du territoire.

CNAMGS : Cap sur les réformes structurelles

Conscient des dysfonctionnements persistants de la Caisse nationale d’assurance-maladie et de garantie sociale (CNAMGS), notamment vis-à-vis de l’approvisionnement en pharmacie, le gouvernement entend dépasser les simples réponses d’urgence. Bien qu’une injection de 5 milliards de francs CFA ait offert une bouffée d’oxygène à la structure, une task force dédiée a été mise en place sous la présidence d’Hermann Immongault. Ce comité vise à établir un diagnostic financier précis, à enrayer les failles organisationnelles et à dresser un calendrier strict pour rétablir une prise en charge optimale au bénéfice des assurés.

Emploi des jeunes : Stratégie de compétences et projection à long terme

Sur le front de l’emploi, le gouvernement mise sur une adéquation stricte entre la formation et les besoins industriels dans des filières clés comme le bois, les mines, le numérique ou l’agro-industrie. S’appuyant sur les données nationales de développement humain, les projections font état de près de 165 000 opportunités professionnelles envisageables d’ici cinq ans.

Pour encadrer ce marché, une politique rigoureuse en matière de recrutement d’expatriés est désormais en vigueur. Tout recours à une main-d’œuvre étrangère qualifiée sera conditionné par un transfert explicite de compétences et une obligation de formation au profit des jeunes nationaux. Par cette approche globale, l’exécutif entend lier la modernisation du service public à l’essor économique du pays.