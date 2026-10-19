Gabon : «Où est la Ve République à Nzenzele ?», le cri d’alarme des populations

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Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, Lucien Mbenangoye, se présentant comme un fils de Nzenzele, dans le département de la Boumi-Louetsi, alerte sur les difficultés auxquelles seraient confrontées les populations de cette localité de la Ngounié. Insuffisance des infrastructures scolaires et sanitaires, absence de services essentiels, dégradation des routes et manque de perspectives pour les jeunes : l’auteur interpelle les autorités sur ce qu’il considère comme une marginalisation territoriale et réclame l’érection de Nzenzele en commune ou en préfecture.

La promesse d’un développement équilibré du territoire national peine, selon Lucien Mbenangoye, à trouver une traduction concrète à Nzenzele. Dans sa correspondance, l’intéressé déplore le manque d’investissements publics dans cette sous-préfecture, dont il rappelle la création en 1993. Il établit notamment une comparaison avec Nzomoé et Ikoyi-Tsini, présentées comme ayant bénéficié d’une évolution administrative plus favorable. Ces affirmations, formulées dans une démarche de revendication citoyenne, appellent néanmoins des vérifications auprès des administrations compétentes.

Une demande de reconnaissance administrative et territoriale

Au cœur de cette interpellation figure la volonté de voir Nzenzele accéder à un statut administratif supérieur. « Nous sollicitons notre élévation en commune ou préfecture. C’est une question de justice territoriale », écrit Lucien Mbenangoye, estimant que la localité ne bénéficie pas suffisamment des politiques de développement territorial.

L’auteur insiste également sur la situation géographique de Nzenzele, qu’il présente comme une zone frontalière avec le Congo. Il réclame la construction d’une cité administrative et de logements destinés aux fonctionnaires, notamment les enseignants, les personnels de santé, les gendarmes et les agents des Eaux et Forêts.

Écoles, dispensaires et routes au cœur des préoccupations

Sur le plan éducatif, les revendications portent sur la construction d’un collège d’enseignement secondaire, la réhabilitation des établissements existants et leur équipement en mobilier scolaire. « Nos enfants s’assoient par terre ! », dénonce l’auteur, qui décrit des conditions d’apprentissage particulièrement difficiles.

La situation sanitaire suscite également des inquiétudes. Selon cette lettre ouverte, les dispensaires manqueraient de médicaments et de personnel, contraignant certaines femmes à accoucher à domicile. À ces difficultés s’ajouteraient l’accès limité à l’eau potable, l’absence d’éclairage public et la dégradation des axes reliant Nzenzele à Moubou, Lelolo, Lekindou-Koya, Loba et Rebé. Le canton Bangando Ngounié serait également privé de couverture téléphonique.

La Ve République interpellée sur l’équité territoriale

Lucien Mbenangoye attire enfin l’attention sur la situation des jeunes, confrontés, selon lui, au manque d’emplois et d’infrastructures sportives. Il estime que ces difficultés alimentent l’exode rural et fragilisent progressivement les villages de Foungui, Boutsana, Lepoye, Ngoungui et Ichapi-Nawata, également cités dans son appel.

« Où est la 5ème République à Nzenzele ? », interroge-t-il, avant de lancer : « Que la 5ème République arrive enfin à Nzenzele ! ». Si les autorités ne se sont pas exprimées dans les éléments communiqués sur ces revendications, cette interpellation pose la question de la répartition des investissements publics entre les territoires. Pour les habitants concernés, l’enjeu dépasse le statut administratif : il porte avant tout sur l’accès effectif aux services essentiels et aux opportunités de développement.