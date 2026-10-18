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DGI : 2ème phase de la campagne de recensement et de régularisation des contribuables

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 octobre 2026 à 10h25min
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La Direction générale des impôts (DGI) a lancé ce 19 octobre dans la commune d’Akanda la deuxième phase de sa campagne consacrée au recensement et à la régularisation des contribuables. L’opération vise notamment les opérateurs du secteur informel, afin de les sensibiliser à leurs obligations fiscales et de les intégrer au fichier de l’administration. Prévue sur environ 45 jours, elle comprend identification, immatriculation, vérification fiscale et recouvrement des impôts, droits et taxes dus.

La Directrice provinciale des impôts de l’Estuaire, Lola Dulcinette Akoma Ledjele, représentant la Directrice générale des Impôts empêchée, a expliqué que la mission devait « recenser les contribuables » et intégrer les nouveaux inscrits à la plateforme métier Digitax. Elle a rappelé que l’impôt contribue au financement des projets de l’État et que la mobilisation des recettes passe par « l’immatriculation des nouveaux contribuables », notamment ceux qui exercent dans l’informel. L’objectif est de « payer le juste impôt », grâce à un fichier fiscal plus fiable et à une meilleure connaissance des activités économiques.

Sensibilisation et contrôle sur le terrain

Selon le coordonnateur de la mission, Sosthène Didace Ngayila, inspecteur des services adjoint, « 18 équipes sont réparties sur 3 sites », dont 8 affectées à Akanda. Les agents travailleront en porte-à-porte, secteur par secteur, avec l’appui des autorités municipales, pour couvrir les opérateurs économiques. La DGI indique que chaque équipe possède un ordre de mission. Cette garantie doit aider les commerçants à reconnaître les agents habilités et prévenir les soupçons de racket pendant les opérations de recensement et de régularisation.

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Chaque équipe comprend un agent du Trésor public habilité à encaisser les sommes dues ; tout versement doit être accompagné d’une quittance du Trésor. Selon leur régime fiscal, les contribuables devront présenter leur bail de location ou leur fiche circuit, qui peut être établie sur place. Lola Dulcinette Akoma Ledjele rappelle que « notre rôle sur le terrain n’est pas que répressif ». La campagne doit informer les contribuables, faciliter leur régularisation et renforcer les recettes publiques.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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