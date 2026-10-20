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Prévention du suicide : briser le silence pour sauver des vies 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 20 octobre 2026 à 8h27min
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À l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, célébrée le 10 septembre, le ministère de la Santé et le Centre national de santé mentale (CNSM) ont organisé une rencontre à l’Institut français du Gabon, à Libreville. Animée par le médecin colonel psychiatre du CNSM, Dr Dexter Ngosso Tombit, cette rencontre a permis d’aborder les mécanismes du suicide, les signes de détresse psychologique ainsi que l’importance de l’écoute et de l’accompagnement. Pour les participants, l’initiative a également permis de mieux comprendre un phénomène encore entouré de silence et de stigmatisation.

Étudiante au département de psychologie de l’Université Omar-Bongo, une participante dit avoir particulièrement retenu les différentes étapes pouvant conduire de la pensée suicidaire au passage à l’acte. « On a parlé des étapes du suicide, comment ça se manifeste, comment on quitte de la simple pensée au passage à l’acte », explique-t-elle. Au-delà des connaissances acquises, la rencontre lui a fait prendre conscience du nombre de personnes confrontées à une souffrance silencieuse. Elle souligne également l’importance de permettre aux personnes concernées de parler, d’extérioriser leur mal-être et, lorsque cela est nécessaire, de les orienter vers des spécialistes.

La santé mentale, une responsabilité collective

Pour la présidente de l’Association Gabonaise pour la santé mentale (AGSM), la prévention du suicide ne peut cependant reposer uniquement sur les professionnels de santé. L’association, explique-t-elle, est née d’une frustration face au manque d’accompagnement des personnes vivant avec certains troubles psychiques, notamment la bipolarité et la dépression. « On s’est dit, pourquoi ne pas nous-mêmes faire une association pour accompagner les personnes qui nous ressemblent ? », a précisé Joyce Priscilla Zeng Engohang. À ses yeux, familles, personnel de santé et associations doivent « mettre la main à la pâte » afin de faire progresser la prise en charge de la santé mentale au Gabon.

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Les deux témoignages convergent ainsi vers un même impératif notamment rompre l’isolement. « Parlez, dites ce que vous ressentez. Ne gardez pas ça pour vous, parce qu’on peut encore changer les choses », a martelé une participante. Afin de sauver plus de vie, le suicide doit être considéré comme une question de société et de santé publique. « Nier le suicide au Gabon, c’est accentuer le nombre de taux de suicide », alerte  la présidente d’AGSM, Joyce Priscilla Zeng Engohang appelant à davantage d’information et de sensibilisation. 

Face aux idées suicidaires ou à une profonde détresse, le CNSM rappelle qu’il est essentiel de ne pas rester seul. Mais recommande de solliciter une personne de confiance et de se rapprocher rapidement d’un professionnel ou d’une structure de santé. Le numéro gratuit 1324 est également disponible.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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