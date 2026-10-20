Derniers articlesPOLITIQUE

Gabon : plus de 3 millions de doses de vaccins pour le renforcement du PEV

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 20 octobre 2026 à 9h21min
1 629 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Audience certifiée par Media Metri .GA — voir le certificat
Ecouter l'article

Le Gabon renforce son dispositif de prévention des maladies évitables par la vaccination. Le vendredi 16 octobre 2026, plus de 3 millions de doses de vaccins ont été remises au Programme élargi de vaccination (PEV), lors d’une cérémonie organisée à l’Hôpital spécialisé de Nkembo, à Libreville. Cette opération a bénéficié de l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF, aux côtés du ministère de la Santé. L’objectif est de garantir la disponibilité des vaccins et de limiter les risques de rupture de stock dans les structures sanitaires du pays.

Les doses réceptionnées couvrent plusieurs maladies, notamment la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, l’hépatite B, la rougeole et la fièvre jaune. À travers cet approvisionnement, les autorités sanitaires entendent consolider la couverture vaccinale et améliorer l’accès aux services essentiels de santé. En effet, selon les données communiquées par le PEV, la vaccination de routine cible chaque année 232 581 enfants âgés de 0 à 23 mois, avec notamment l’introduction de la deuxième dose du vaccin contre la rougeole. Elle concerne également quelque 126 670 femmes enceintes, une population pour laquelle la prévention demeure essentielle.

Une stratégie pour atteindre tous les enfants

Au-delà de la livraison des vaccins, le renforcement de la vaccination repose également sur une meilleure organisation des interventions sur le terrain. Récemment, les équipes techniques de l’OMS et du PEV, ainsi que les médecins-chefs des départements sanitaires de Libreville-Owendo, ont échangé sur les préparatifs nécessaires à l’extension de cette stratégie. À cette occasion, le représentant de l’OMS au Gabon a appelé les acteurs sanitaires à intensifier leurs efforts, particulièrement auprès des familles éloignées des services de vaccination. À terme, l’ambition est d’étendre cette approche aux 51 départements sanitaires du pays afin de réduire les inégalités d’accès à la prévention.

Canal_octobre

Dans cette dynamique, le PNUD, à travers le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), poursuit son accompagnement du gouvernement gabonais pour renforcer durablement les services sociaux de base. La remise de ces doses constitue ainsi un appui à la continuité des activités de vaccination et à la protection des populations. Toutefois, la disponibilité des vaccins doit s’accompagner d’une mobilisation des familles et des professionnels de santé pour assurer une couverture plus large. Les autorités sanitaires rappellent enfin que la vaccination est gratuite et invitent les parents à faire vacciner leurs enfants conformément au calendrier vaccinal.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 20 octobre 2026 à 9h21min
1 629 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

France : couvre-feux partiels décrétés dans plusieurs villes après la chienlit du week-end

20 octobre 2026 à 9h21min

Gabon : BW Energy mise sur le permis de Dussafu pour réamorcer sa croissance

20 octobre 2026 à 9h10min

Réseaux sociaux : le juge peut autoriser une suspension d’accès allant jusqu’à 72 heures

20 octobre 2026 à 8h17min

One Forest Vision : 250 acteurs partagent les avancées sur la recherche dans le Bassin du Congo

19 octobre 2026 à 18h26min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page