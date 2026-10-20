Gabon : plus de 3 millions de doses de vaccins pour le renforcement du PEV

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Le Gabon renforce son dispositif de prévention des maladies évitables par la vaccination. Le vendredi 16 octobre 2026, plus de 3 millions de doses de vaccins ont été remises au Programme élargi de vaccination (PEV), lors d’une cérémonie organisée à l’Hôpital spécialisé de Nkembo, à Libreville. Cette opération a bénéficié de l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF, aux côtés du ministère de la Santé. L’objectif est de garantir la disponibilité des vaccins et de limiter les risques de rupture de stock dans les structures sanitaires du pays.

Les doses réceptionnées couvrent plusieurs maladies, notamment la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, l’hépatite B, la rougeole et la fièvre jaune. À travers cet approvisionnement, les autorités sanitaires entendent consolider la couverture vaccinale et améliorer l’accès aux services essentiels de santé. En effet, selon les données communiquées par le PEV, la vaccination de routine cible chaque année 232 581 enfants âgés de 0 à 23 mois, avec notamment l’introduction de la deuxième dose du vaccin contre la rougeole. Elle concerne également quelque 126 670 femmes enceintes, une population pour laquelle la prévention demeure essentielle.

Une stratégie pour atteindre tous les enfants

Au-delà de la livraison des vaccins, le renforcement de la vaccination repose également sur une meilleure organisation des interventions sur le terrain. Récemment, les équipes techniques de l’OMS et du PEV, ainsi que les médecins-chefs des départements sanitaires de Libreville-Owendo, ont échangé sur les préparatifs nécessaires à l’extension de cette stratégie. À cette occasion, le représentant de l’OMS au Gabon a appelé les acteurs sanitaires à intensifier leurs efforts, particulièrement auprès des familles éloignées des services de vaccination. À terme, l’ambition est d’étendre cette approche aux 51 départements sanitaires du pays afin de réduire les inégalités d’accès à la prévention.

Dans cette dynamique, le PNUD, à travers le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), poursuit son accompagnement du gouvernement gabonais pour renforcer durablement les services sociaux de base. La remise de ces doses constitue ainsi un appui à la continuité des activités de vaccination et à la protection des populations. Toutefois, la disponibilité des vaccins doit s’accompagner d’une mobilisation des familles et des professionnels de santé pour assurer une couverture plus large. Les autorités sanitaires rappellent enfin que la vaccination est gratuite et invitent les parents à faire vacciner leurs enfants conformément au calendrier vaccinal.