Gabon : la CNT, une promesse de transport encore invisible

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Ce qui devait être un soulagement pour la mobilité urbaine, semble devenir une promesse qui va mettre du temps à se concrétiser. La Compagnie nationale de transports (CNT), annoncée pour le mois de septembre 2026 répond toujours au banc des absents alors que le mois d’octobre tire à sa fin. Un retard qui interroge sur la compagnie qui a pour objectif de résorber la question du transport dans le Grand Libreville voire sur l’étendue du territoire.

Comment comprendre que la CNT, ne soit pas encore visible sur le terrain alors que tout est prêt pour son déploiement ? En effet, le conseil des ministres du 18 septembre dernier entérinait définitivement le lancement de l’entreprise et avait même présenté son parc automobile. Celui-ci comprend 149 véhicules dont 100 autobus Eicher, 25 bus SML, 6 véhicules de type Coaster, ainsi qu’un volet logistique armé de 12 camions-citernes, 5 semi-remorques et un camion Canter.

Mais alors qu’est-ce-qui coince un mois plus tard ?

Attendu des populations pour la rentrée scolaire au mois de septembre 2026, les bus de la CNT sont encore loin d’être sur le terrain. Le silence du ministère des transports et même de la direction de la CNT devant ce long retard interroge. Car, avec ses différentes offres, accessibles à toutes les bourses de la société, ce déploiement sur le terrain offrirait une réduction aux frais de transports. Se dirige-t-on vers une énième mesure prise par le gouvernement mais qui ne restera que lettres mortes ?

Pour les usagers, l’espoir et l’attente tendent lentement vers une exaspération de plus. « On attend la CNT mais jusqu’à quand? Les tarifs de taxi eux ne vont pas attendre avant de changer et l’épisode de la pénurie de carburant devrait nous interpeller », a lâché un usager dans un transport en commun. Un ras-le-bol qui semble ne pas être ressenti par les autorités alors que le coût de la vie au Gabon ne cesse d’asphyxier les citoyens. Vivement que cet énième interpellation ne tombe pas dans des oreilles fermées.