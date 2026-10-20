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Désirey Minkoh : « Il ne faudrait pas que l’IA prenne la place de la photo de presse »

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 20 octobre 2026 à 10h25min
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Le photographe professionnel gabonais Désirey Minkoh à GMT © D.R.
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La place de la photographie dans les médias joue un rôle essentiel dans la diffusion de l’information. Une photo bien prise peut attirer plus facilement qu’un montage généré à partir de logiciel ou encore de l’intelligence artificielle. Une méthode qui semble devenir la norme et contre laquelle Désirey Minkoh, photojournaliste international, appelle à une régulation des autorités et au maintien de la photo de presse. 

Lors de son passage sur le plateau de l’émission Vôvô sur GMTTV, le jeudi 15 octobre 2026, Désirey Minkoh s’est exprimé sans langue de bois sur les dangers de l’utilisation de l’IA dans la conception de photos de presse. « Il ne faudrait pas que l’IA prenne la place de la photo de presse », a martelé le photojournaliste. Pour lui, il faudrait que les autorités compétentes se saisissent de cette affaire pendant qu’elle est encore au stade embryonnaire pour éviter qu’elle ne prenne plus de place. 

Quand une simple action numérique met en danger une pratique traditionnelle 

Le constat est tel qu’aujourd’hui de nombreux médias se prêtent souvent à l’exercice de génération de photos illustratives dans les différents moteurs IA. Une chose qui est à bannir selon le photographe. « Je suis même pour l’interdiction de l’IA pour la photo d’information parce que dès qu’on va faire sur ce pas-là, ce sera plus gérable. Le gouvernement disparaîtra », a déploré Désirey Minkoh. Alors que «peu de journaux qui signent d’abord des photos normales », l’usage de l’IA pourrait non seulement restreindre la recherche mais aussi conduire à une forme de désinformation. 

Canal_octobre

Une alerte qui devrait interpeller les professionnels des médias, notamment dans la prise des photos à caractère illustratif. Une utilisation mesurée et encadrée dans ce secteur saura à terme maintenir la photo de presse et les informations visuelles qu’elle transmet dans la publication d’un article. Il ne faut pas oublier que la photo de presse concoure aussi à une bonne diffusion de l’information. 

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