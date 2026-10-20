FAO : Brenda Tsiba Djouassa-Ondoua, une gabonaise primée au forum mondial de l’alimentation 

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Le Gabon vient de briller sur la scène internationale. Le jeudi 15 octobre 2026, à Rome, au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le nom de Brenda Tsiba Djouassa épouse Ondoua Zeh résonne désormais avec éclat. La fondatrice de la marque gabonaise Brendi a été désignée parmi les 100 héroïnes mondiales du système alimentaire. Une distinction prestigieuse qui salue son engagement en faveur de la nutrition infantile.

Portée par une passion inébranlable, cette entrepreneure s’est imposée grâce à son travail acharné. Destinée à offrir aux tout-petits une alimentation saine, de qualité et adaptée, son initiative incarne le dynamisme et le savoir-faire de l’entrepreneuriat gabonais. En hissant les couleurs nationales dans la capitale italienne, face à plus de 600 candidatures, Mme Brenda Zeh démontre que l’engagement féminin en Afrique est un moteur essentiel de développement et d’innovation sociale.

Espoirs et sacrifice récompensés par la FAO

En effet, derrière cette consécration de la gabonaise, se cache une volonté et une détermination qui ont été mises à l’épreuve de l’entrepreneuriat. D’ailleurs, dans son message publié sur son profil Facebook, la lauréate exprime sa reconnaissance. « Derrière cette reconnaissance, il y a des années de travail, des sacrifices, des doutes, mais surtout une conviction profonde : celle de pouvoir bâtir quelque chose qui a du sens », a-t-elle confié.

​Loin de constituer un simple couronnement, cette consécration de la FAO sert aujourd’hui de véritable tremplin pour l’écosystème alimentaire national. Au-delà des distinctions, cette victoire internationale devrait ouvrir la voie à une meilleure prise en compte des enjeux nutritionnels au Gabon, qu’il s’agisse de la santé des plus jeunes ou du bien-être des adultes. Une impulsion prometteuse qui rappelle que la sécurité et la qualité alimentaire demeurent des piliers essentiels du développement social pour l’ensemble de la population.