AGASA : fermeture d’un dépôt de manioc à Ntoum

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Un dépôt de manioc situé à Ntoum, dans la province de l’Estuaire, a fait l’objet d’une mesure de fermeture à la suite de plusieurs manquements aux règles d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments. Selon les informations communiquées par l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA), cette intervention fait suite à un signalement sanitaire reçu dans la matinée. Alertées, les équipes de l’Agence en poste dans cette localité se sont rapidement rendues sur les lieux afin de vérifier les conditions de stockage et de manipulation des denrées alimentaires.

Sur place, les contrôles effectués ont révélé plusieurs non-conformités jugées majeures. Parmi les anomalies relevées figure d’abord un défaut d’hygiène caractérisé par une insalubrité notable des locaux. À cela s’ajoute l’utilisation d’équipements et de matériels inadaptés, notamment ceux en contact direct avec les produits alimentaires. Or, ces outils doivent répondre à des exigences précises afin de limiter les risques de contamination. Par ailleurs, les agents ont constaté l’absence de suivi médical de l’employé chargé de manipuler les denrées. Une situation qui constitue également un manquement aux règles sanitaires applicables aux professionnels du secteur alimentaire.

Des manquements aux conséquences sanitaires préoccupantes

Au regard de ces irrégularités, l’AGASA a décidé de procéder à la fermeture de l’établissement. Cette mesure vise à prévenir les risques sanitaires auxquels les consommateurs pourraient être exposés et à rappeler l’importance du respect des normes en vigueur. En effet, l’hygiène des locaux, l’utilisation de matériels appropriés et le suivi médical du personnel représentent des exigences essentielles pour garantir la salubrité des aliments. Ainsi, les opérateurs économiques sont appelés à renforcer leurs pratiques afin d’éviter toute situation susceptible de compromettre la sécurité des produits commercialisés. Cette intervention témoigne également de la réactivité des équipes de contrôle face aux signalements reçus sur le terrain.

Dans cette perspective, l’AGASA réaffirme son engagement dans la surveillance des établissements alimentaires et invite les consommateurs à participer à cette démarche de prévention. À cet effet, toute situation suspecte peut être signalée gratuitement au numéro vert 1411 ou via WhatsApp au 077 331 318. Grâce à ces alertes, les services compétents peuvent intervenir pour vérifier les faits et prendre, si nécessaire, les mesures appropriées. La vigilance collective demeure donc essentielle pour renforcer la sécurité sanitaire des aliments et protéger la santé publique.