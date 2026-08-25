Gabon : le partenariat Panoro-BW Energy et GOC, le pari réussi d’une exploitation pétrolière équitable

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Dans le secteur extractif national, le permis offshore Dussafu Marin incarne un changement de paradigme significatif dans le domaine pétrolier. Le Gabon ne se cantonne plus au rôle de simple observateur ou de percepteur passif de redevances. Grâce à une participation directe de 10 % détenue par la Gabon Oil Company (GOC), la compagnie nationale prend une part active aux décisions et perçoit directement sa quote-part sur la production nette de pétrole (Profit Oil).

L’architecture du Contrat de Partage de Production (CPP) mis en place sur le bloc Dussafu sécurise des recettes fiscales et budgétaires majeures pour le Trésor public. En plus de la redevance minière proportionnelle et de l’impôt sur les sociétés, le mécanisme prévoit des dispositifs de captation des surprofits lorsque les cours mondiaux du brut s’envolent.

D’après Les Échos de l’Éco, l’objectif fixé d’atteindre une production de 40 000 barils par jour d’ici 2027 va renforcer la trésorerie de l’État, offrant ainsi les marges financières requises pour financer les grands projets d’infrastructures du pays.

Un catalyseur pour le tissu économique national

Au-delà de l’aspect purement budgétaire, cette dynamique d’exploitation génère un impact direct sur le tissu socio-économique local. L’activité pétrolière sur Dussafu stimule la sous-traitance gabonaise en créant des opportunités d’affaires tangibles dans la logistique navale, la maintenance offshore et le soutien opérationnel depuis la base arrière de Port-Gentil. Ce modèle de développement garantit que la valeur ajoutée produite en mer irrigue concrètement l’économie réelle terrestre.

De nouvelles perspectives de croissance à l’horizon

La dynamique sur le permis Dussafu ne constitue qu’une étape dans la valorisation du domaine minier offshore. La perspective d’une Décision Finale d’Investissement (FID) sur le gisement adjacent de Bourdon laisse entrevoir un renforcement continu des capacités de production nationales. Comme le soulignent Les Échos de l’Éco, cet ensemble d’initiatives confirme le rôle moteur des hydrocarbures dans la stratégie globale de transformation économique du Gabon.