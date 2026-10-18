Dérives policières : Edgard Moukoumbi table sur un numéro d’alerte dédié et des sanctions exemplaires

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Dans un contexte où les relations entre la population et les forces de sécurité connaissent régulièrement des tensions, la question du respect des droits citoyens revient au cœur du débat public. Interrogé par l’Agence gabonaise de presse (AGP) le vendredi 16 octobre 2026, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Edgard Moukoumbi, a tenu à fixer un cap clair quant à la conduite des forces de l’ordre. Pour le membre du gouvernement, la protection des libertés doit être irréprochable pour garantir l’autorité républicaine.

Sur le terrain, la récurrence de contrôles intempestifs ou de comportements abusifs dégrade l’image des services de police et alimente une méfiance croissante chez les usagers. Conscient de ces dysfonctionnements, le patron de l’Intérieur insiste sur la responsabilité collective des forces de sécurité. Rappelant les exigences fixées par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre rappelle que la sécurité ne saurait s’affranchir du droit.

Edgard Moukoumbi souligne que la crédibilité de son département repose sur une action juste. « L’autorité de l’État ne se mesure pas uniquement à sa capacité de faire respecter les règles, mais aussi à la qualité des services rendus et à l’équité de son action », martèle-t-il. Le respect strict des règles d’engagement et des procédures constitue ainsi une priorité administrative absolue.

Vers un numéro d’alerte dédié et des sanctions exemplaires

Pour concrétiser cette volonté de transparence et offrir des recours effectifs aux usagers lésés, le ministère prépare des dispositifs de signalement inédits pour responsabiliser les patrouilles sur le terrain. « En cas d’abus ou d’injustice, les citoyens doivent pouvoir saisir l’Inspection générale de la police pour dénoncer ces agissements », explique le ministre. « Nous étudions également la mise en place d’un mécanisme d’alerte, tel qu’un numéro d’appel dédié. En indiquant le lieu et l’heure de l’événement, nous pourrons identifier les agents déployés dans la zone concernée, examiner les comportements en interne et appliquer des sanctions appropriées, notamment en cas de récidive. », a-t-il par la suite précisé.

Éthique et refonte de la formation policière

Pour endiguer les pratiques arbitraires, le ministère entend renforcer parallèlement les mécanismes de contrôle interne et la formation éthique des agents. La refonte des cursus au sein des écoles de police vise à replacer l’usager et le respect des droits fondamentaux au centre des missions du maintien de l’ordre.

Edgard Moukoumbi affirme que la fermeté dans l’application des lois doit impérativement s’accompagner d’une exemplarité sans faille. C’est à ce prix, estime le ministre, que l’institution policière pourra restaurer une relation sereine et bâtir un partenariat de confiance durable avec les citoyens.