Gabon : Bizango-Rails bénéficie d’un renforcement du réseau électrique pour plus de 600 ménages

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La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) poursuit le renforcement de ses infrastructures dans le Grand Libreville avec une intervention d’envergure à Bizango-Rails, dans le troisième arrondissement de Ntoum. Cette zone, confrontée depuis plusieurs années à des difficultés d’accès à une électricité stable, vient de bénéficier de travaux visant à améliorer durablement la qualité de la desserte. L’opération s’inscrit dans une dynamique de modernisation du réseau, alors que l’extension rapide des zones d’habitation accentue la pression sur les équipements existants.

Face à ces défis, la SEEG a engagé une série d’actions techniques pour adapter son dispositif aux besoins croissants des populations. L’objectif est double : garantir une meilleure continuité du service public de l’électricité et accompagner le développement des zones périurbaines. Dans cette localité en pleine expansion, où la demande énergétique ne cesse d’augmenter, ces investissements apparaissent comme une réponse concrète aux attentes des habitants, longtemps confrontés à des baisses de tension et à des coupures récurrentes.

Un réseau modernisé pour une desserte plus fiable

Au cœur de cette opération figure la mise en service d’un poste de transformation de 20 kilovolts dans la zone d’Ayong-Belle Colline. Cette nouvelle infrastructure permet de corriger les importantes chutes de tension observées auparavant, dues notamment à l’éloignement des anciennes installations. En rapprochant la source d’alimentation des habitations, la SEEG améliore significativement la stabilité du courant, offrant ainsi de meilleures conditions d’utilisation pour les équipements domestiques et les activités génératrices de revenus.

En complément, près de 5 kilomètres de réseau électrique ont été déployés afin d’étendre la couverture et de desservir efficacement les nouvelles zones d’habitation. Les travaux ont également inclus le repositionnement des compteurs au plus près des domiciles, facilitant l’accès au service pour les usagers. Parallèlement, une opération de sécurisation a été menée, avec la suppression des branchements anarchiques et des installations précaires, souvent responsables d’incidents techniques et de pertes d’énergie. Au total, plus de 600 ménages bénéficient désormais d’une alimentation électrique plus fiable, illustrant la volonté de la SEEG de soutenir le développement urbain tout en améliorant durablement les conditions de vie des populations.