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Gabon : lancement de la 1ère édition des GLORIMA 2026 pour promouvoir le chant choral

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 14h47min
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Instantané de la conférence de presse annonce de la 1ère édition des GLORIMA 2026 © D.R.
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Le paysage culturel gabonais s’enrichit d’une nouvelle compétition d’envergure. Ce mercredi  22 avril 2026, au ministère de la Jeunesse et des Sports, les organisations L’Appel des mille et une et Cae Culture Prod ont officiellement lancé la première édition de Glorima, le Grand Concours des Voix Sacrées du Gabon.

L’objectif de Glorima est clair : mettre en lumière le chant choral et valoriser la richesse culturelle du pays. Plus qu’un simple tournoi, l’événement se veut une vitrine nationale pour des formations souvent reléguées au second plan. « Ce concours est une occasion pour toutes les chorales, professionnelles ou amateurs, de se faire connaître », a souligné Zohra Ndong Mba, Vice-présidente de l’Appel des mille et une.

Le calendrier de la compétition

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui et se clôtureront le 22 mai 2026. Les groupes, issus de toutes confessions religieuses et traditions, doivent compter entre 13 et 32 membres. 

Ainsi du 29 au 30 mai se tiendront des ateliers de renforcement des capacités avec des coachs professionnels; de Juin à Juillet les phases de présélections; début août  la demi-finale et le 15 août se tiendra la grande finale en présence de stars internationales du gospel.

Rigueur technique et récompenses prestigieuses

Pour assurer l’impartialité, un jury d’experts évaluera la maîtrise vocale et l’authenticité des interprétations. Le public aura également son mot à dire via un système de vote dédié.

L’enjeu est de taille pour les participants. La chorale lauréate repartira avec une enveloppe de 2 millions de Fcfa et l’opportunité d’un enregistrement professionnel en studio. Les deuxième et troisième prix recevront respectivement 1 million et 500 000 FCFA.

En misant sur l’excellence et la diffusion médiatique, Glorima espère transformer le chant choral en un pilier durable du rayonnement culturel gabonais. Les voix sont désormais prêtes à s’élever pour cette première édition historique.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire

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