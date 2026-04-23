Gabon : Libreville hôte du Forum international pour l’innovation et le développement le 3 mai prochain

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Ce mercredi 22 avril 2026 le porte-parole de la présidence de la République, Théophane Nzame Nze Biyoghe, et la commissaire générale aux expositions du Gabon, Nina Alida Abouna, ont officiellement annoncé la tenue de la première édition du Forum international de Libreville pour l’innovation et le développement (FILID). L’événement se déroulera le 3 mai prochain à la salle des congrès de la Cité de la Démocratie, marquant une volonté claire des autorités de repositionner le pays sur l’échiquier international.

Placé sous le thème ambitieux de la « Stabilité politique, climat des affaires et intelligence artificielle : catalyseurs de croissance », ce forum ne se veut pas une simple conférence de plus. Il réunira un panel pluridisciplinaire composé de ministres, d’opérateurs économiques, d’ingénieurs et de délégations étrangères.

Pour Théophane Nzame Nze Biyoghe, ce rendez-vous est le reflet direct de la vision du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. L’objectif est de capitaliser sur la stabilité retrouvée pour attirer les investisseurs étrangers. «Le Gabon est de retour », a-t-il affirmé, soulignant la volonté du pays de s’ouvrir davantage aux partenaires internationaux.

Des résultats concrets attendus

Loin des discours théoriques, le FILID a été conçu pour être un événement « structurant ». Nina Alida Abouna a insisté sur le fait que ce forum répond aux préoccupations réelles des Gabonais. Des signatures de partenariats sont d’ores et déjà attendues, offrant aux entrepreneurs locaux de nouvelles opportunités de réseautage. « Ce n’est ni un forum de trop, ni un forum comme les autres », a-t-elle déclaré avec conviction.

Afin d’assurer que les discussions se transforment en actions palpables, un comité de suivi sera mis en place dès la clôture de l’événement. Ce mécanisme sera chargé de veiller à la mise en œuvre effective des recommandations, garantissant ainsi que l’innovation devienne un véritable levier d’industrialisation pour le pays.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire