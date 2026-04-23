Port-Gentil : appel au secours d’une famille de triplés envers Oligui Nguema 

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La joie d’une naissance multiple se heurte parfois à la dure réalité de la précarité. Au Centre hospitalier régional de Ntchengué, à Port-Gentil, l’arrivée de triplés a transformé la vie de Lalyca Simbou Mihindou et Wesly Ibimbi. Si l’événement est aussi rare que symbolique, il plonge aujourd’hui cette famille de l’Ogooué-Maritime dans une profonde inquiétude financière.

Nés par césarienne, les trois petits garçons pèsent chacun moins de 2 kg. En raison de leur faible poids, ils ont immédiatement été admis au service de néonatalogie. Pour les parents, cette prise en charge indispensable est une source de stress supplémentaire : comment honorer les frais hospitaliers alors que les ressources manquent cruellement ?

Le cri du cœur d’une mère

À 35 ans, Lalyca, éducatrice préscolaire dans le secteur privé, a dû abandonner son activité commerciale durant sa grossesse. Aujourd’hui, elle se retrouve face à un mur. Son appel, relayé par l’AGP, est direct et empreint de dignité. « Mon cri va vers le chef de l’État et toutes les personnes de bonne volonté, car je me retrouve face à une réalité aussi joyeuse que stressante. », a-t-elle confié.

Ses besoins sont clairs pour assurer l’avenir de sa fratrie, qui compte désormais quatre enfants, notamment un emploi stable ou un capital pour relancer une activité génératrice de revenus et un logement décent pour quitter la location actuelle.

Une responsabilité immense

Le père, Wesly Ibimbi, logisticien hospitalier de formation, partage cette angoisse. Malgré sa fierté légitime, il confie ses doutes quant à sa capacité à subvenir seul aux besoins de trois nourrissons et d’un aîné de 14 ans.

Face à cette situation d’urgence, la famille place ses espoirs en la solidarité nationale et l’intervention du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. En attendant un élan de générosité, ces trois « bénédictions » restent sous couveuse, symboles d’un défi social que les parents ne peuvent plus relever seuls.