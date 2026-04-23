Derniers articlesSOCIETE

Port-Gentil : appel au secours d’une famille de triplés envers Oligui Nguema 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 15h17min
1 528 Temps de lecture 1 minute
Une vue des triplés nés au CHR de Port-Gentil © GabonReview
Ecouter l'article

La joie d’une naissance multiple se heurte parfois à la dure réalité de la précarité. Au Centre hospitalier régional de Ntchengué, à Port-Gentil, l’arrivée de triplés a transformé la vie de Lalyca Simbou Mihindou et Wesly Ibimbi. Si l’événement est aussi rare que symbolique, il plonge aujourd’hui cette famille de l’Ogooué-Maritime dans une profonde inquiétude financière.

Nés par césarienne, les trois petits garçons pèsent chacun moins de 2 kg. En raison de leur faible poids, ils ont immédiatement été admis au service de néonatalogie. Pour les parents, cette prise en charge indispensable est une source de stress supplémentaire : comment honorer les frais hospitaliers alors que les ressources manquent cruellement ?

Le cri du cœur d’une mère

À 35 ans, Lalyca, éducatrice préscolaire dans le secteur privé, a dû abandonner son activité commerciale durant sa grossesse. Aujourd’hui, elle se retrouve face à un mur. Son appel, relayé par l’AGP, est direct et empreint de dignité. « Mon cri va vers le chef de l’État et toutes les personnes de bonne volonté, car je me retrouve face à une réalité aussi joyeuse que stressante. », a-t-elle confié. 

Ses besoins sont clairs pour assurer l’avenir de sa fratrie, qui compte désormais quatre enfants, notamment un emploi stable ou un capital pour relancer une activité génératrice de revenus et un logement décent pour quitter la location actuelle.

Une responsabilité immense

Le père, Wesly Ibimbi, logisticien hospitalier de formation, partage cette angoisse. Malgré sa fierté légitime, il confie ses doutes quant à sa capacité à subvenir seul aux besoins de trois nourrissons et d’un aîné de 14 ans.

Face à cette situation d’urgence, la famille place ses espoirs en la solidarité nationale et l’intervention du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. En attendant un élan de générosité, ces trois « bénédictions » restent sous couveuse, symboles d’un défi social que les parents ne peuvent plus relever seuls.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 15h17min
1 528 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon : Pourquoi autant de négligence vis-à-vis des écogardes ?

23 avril 2026 à 16h07min

Gabon : écorcher volontairement le nom d’autrui est poursuivable !

23 avril 2026 à 15h47min

Gabon : Libreville hôte du Forum international pour l’innovation et le développement le 3 mai prochain

23 avril 2026 à 14h58min

Gabon : lancement de la 1ère édition des GLORIMA 2026 pour promouvoir le chant choral

23 avril 2026 à 14h47min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Exclusif] Cyr Pavlov Moussavou, Sociologue politique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] Cyr Pavlov Moussavou, Sociologue politique
[#VôVô] #Teaser 𝐒𝐞𝐛𝐚 invitée 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 Ce jeudi 23 Avril 2026 à 21h retrouvez 𝐒𝐞𝐛𝐚 sur Gabon Media Time 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#VôVô] #Teaser 𝐒𝐞𝐛𝐚 invitée 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞
[#Journal] Le 19H30 du 22 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 22 Avril 2026
[#Exclusif] #Teaser Cyr Pavlov Moussavou, Sociologue politique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] #Teaser Cyr Pavlov Moussavou, Sociologue politique
[#Reportage] Prosperity Index 2026 : Le Gabon, 4e pays le plus riche d’Afrique en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon Transcription
[#Reportage] Prosperity Index 2026 : Le Gabon, 4e pays le plus riche d’Afrique en 2026
[#RevuedePresse] Revue de presse 22 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse 22 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page