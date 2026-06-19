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Gabon : après les sensibilisations, à quand le retrait définitif des produits éclaircissants ? 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 19 juin 2026 à 18h22min
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Des produits éclaircissants © D.R.
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Ils sont toujours présents aussi bien dans les rayons des magasins que dans les salles de bains des femmes, ces produits éclaircissants pourtant interdits sur le territoire gabonais. Une situation qui a un air de deux poids deux mesures qui interroge sur l’effectivité du retrait de ces produits nocifs pour la santé de ces utilisateurs. 

Les produits contenant du mercure, de l’hydroquinone et d’autres dérivés chimiques dangereux qui inhibent la mélanine sont les cibles de cette mesure. Pris en 2023, un arrêté ministériel interdit formellement la commercialisation de produits contenant des produits toxiques et du mercure au Gabon. De même, la loi dans le Code pénal prévoit une peine de 5 ans de prison, assortis d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 millions FCFA pour tous contrevenants. Mais ces nombreux textes semblent n’avoir d’effets que sur le papier. 

Et si les actes suivaient désormais la parole ? 

En outre, des campagnes de sensibilisation sur les dangers derrière l’utilisation de ces laits pour le cours eclaircissants sont de plus en plus pratiquées. Et après ? C’est la question qui devrait se poser car il ne suffit pas de ratifier la Convention du Minamata et annoncer plusieurs mesures et sanctions pour espérer faire peur aux commerçants et consommateurs. C’est malheureusement ce qui semble se passer sur le terrain. Résultats, hommes comme femmes continuent aisément de détruite leur peau car le lait eclaircissant est tojlirs présents dans les rayons de touts les magasins du pays. 

Pourtant, l’application de ces nombreuses décisions et mesures pourrait inverser considérablement la courbe. Mais aussi régler un problème de santé publique qui semble être négligeable des autorités. Car, on le sait tous, le mercure et autres toxines, sont à l’origine de nombreuses maladies de la peau dont le cancer de la peau. Il faudrait que les autorités compétentes de contrôle puissent prendre la mesure de la chose et s’atteler à faire retirer ces laits de beauté nocifs des rayons. Principal moyen de pression et de changement dans un secteur où la santé de l’homme est mise en danger. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 19 juin 2026 à 18h22min
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