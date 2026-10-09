Gabon : À Ndendé, l’agro-industrie prend racine avec une usine de farine de manioc

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Dans le département de la Dola, le village de Mourembou s’apprête à devenir le cœur battant d’une petite révolution agricole. Ce vendredi 9 octobre 2026, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, s’est entretenu avec Chaldly Guimbi, directeur général de la société Kodas Intégrité, pour faire un point d’étape sur l’implantation d’un complexe industriel dédié à la transformation du manioc en farine panifiable.

Cette initiative s’inscrit au centre d’une ambition claire : diversifier le tissu économique national tout en valorisant les ressources du terroir, conformément à la vision stratégique portée par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Un modèle technologique et industriel innovant

Le projet porté par la société 100 % gabonaise ne se limite pas à la simple mouture du tubercule. Le site accueillera deux structures complémentaires : une unité de transformation principale et une usine d’extraction de protéines destinée à enrichir la farine produite.

Les opérations s’accélèrent sur le terrain comme à l’international. Alors que le foncier est déjà identifié et que les commandes d’équipements agricoles sont lancées, une mission technique s’envolera très prochainement pour la Chine afin de finaliser les études avec le constructeur des machines. Dans le même temps, la société s’apprête à recruter une vingtaine d’ingénieurs locaux qui bénéficieront d’un programme de formation sur place, axé sur les procédés de fabrication et la maintenance mécanique.

Calendrier ambitieux et financement stratégique

L’agenda opérationnel affiche une cadence soutenue. La phase de préparation débutera dès le mois de novembre, ouvrant la voie aux premières plantations prévues en février 2027. L’installation des infrastructures industrielles est quant à elle programmée pour juillet, en vue d’une première récolte attendue au troisième trimestre 2027. Pour concrétiser cette montée en puissance, la direction de Kodas Intégrité sollicite l’appui financier de l’État via la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon (BCEG).

Impact social et levier pour l’emploi local

Au-delà de l’enjeu agroalimentaire, l’impact socio-économique s’annonce majeur pour la région de Ndéndé. Le projet prévoit la création d’une centaine d’emplois directs, réunissant cadres, techniciens et ouvriers d’usine. Grâce à un mécanisme d’intégration des collectivités locales et des producteurs environnants, l’écosystème généré pourrait rayonner sur près de 65 000 bénéficiaires indirects.

En réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des importations de farine de blé, cette future usine marque une étape clé vers la souveraineté alimentaire et la structuration d’une véritable chaîne de valeur nationale.