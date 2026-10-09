Gabon : 75 places ouvertes pour former des aides-soignants à Mouila, Makokou et Oyem

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Le gouvernement gabonais prévoit l’ouverture d’une formation d’aides-soignants dans les Écoles provinciales de formation d’action sanitaire et sociale (EPFASS) de Mouila, Makokou et Oyem. Présenté lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, ce programme prévoit le recrutement de 75 candidats, à raison de 25 places par établissement, pour une formation de deux ans accessible aux titulaires du BEPC. Sa mise en œuvre reste toutefois soumise aux validations administratives nécessaires.

Le renforcement des ressources humaines dans les établissements sanitaires constitue l’un des défis du système de santé gabonais. Pour répondre aux besoins en personnel de soins, les autorités envisagent d’élargir l’offre de formation professionnelle dans les provinces. Cette initiative pourrait contribuer à former davantage d’agents de santé en dehors de Libreville, tout en rapprochant les possibilités de formation des populations de l’intérieur du pays.

Une formation de deux ans dans trois provinces

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, la formation devrait débuter au cours de l’année académique 2026-2027 dans les EPFASS de Mouila, dans la Ngounié, de Makokou, dans l’Ogooué-Ivindo, et d’Oyem, dans le Woleu-Ntem.

Le recrutement s’effectuera par voie de concours, avec 25 places prévues dans chaque établissement. Les candidats devront être titulaires du Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Le cursus, d’une durée de deux ans, vise à préparer de futurs aides-soignants aux activités d’accompagnement des patients.

Renforcer les effectifs du système sanitaire

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de développement des compétences sanitaires au niveau provincial. Elle pourrait contribuer à améliorer la disponibilité du personnel d’appui aux soins dans les structures de santé.

Toutefois, le communiqué ne précise ni le calendrier du concours, ni les modalités d’affectation des diplômés, ni les perspectives de recrutement dans la fonction publique à l’issue de leur formation.

Une ouverture conditionnée aux validations administratives

Le lancement effectif du programme demeure soumis à l’accord des ministères chargés de la Fonction publique et du Budget. Ces validations devront notamment permettre de confirmer les conditions administratives et financières de sa mise en œuvre.

Au-delà des 75 places annoncées, l’enjeu sera d’assurer la qualité de la formation et de garantir des perspectives professionnelles aux futurs diplômés. Car le renforcement durable du système de santé dépend autant du nombre de personnels formés que de leur déploiement effectif dans les établissements sanitaires du pays.