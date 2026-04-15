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Gabon : 11,2% de la population de confession musulmane en 2026 !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 15 avril 2026 à 13h04min
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En premier plan le minaret de la Mosquée Hassan II de Libreville © D.R.
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Selon les dernières données de la plateforme statistique Countrymeters, la part de la population de confession musulmane au Gabon atteint désormais 11,2 % en cette année 2026. Si le pays demeure à majorité chrétienne, cette progression constante de l’Islam redessine les contours de la société gabonaise et ses croyances.

Cette hausse, bien que progressive, pourrait trouver sa source dans une visibilité accrue de la communauté musulmane. Celle-ci a été historiquement portée par les communautés ouest-africaines et consolidée sous l’ère Omar Bongo devenu lui-même musulman. Aujourd’hui, cette présence n’est plus seulement le fait de l’immigration. En effet, pour plaire au Chef de l’État il y a eu une vague importante de conversions locales.

Musulman, une bonne orientation pour le Gabon ?

La réponse à cette interrogation est purement subjective car aucun agrégat ne peut établir si l’orientation spirituelle est bénéfique ou non. Cependant, des esquisses de pistes conduisent à une analyse méticuleuse. Tout d’abord, sur le plan social, l’Islam gabonais est souvent cité comme un modèle de tolérance et de charité. D’ailleurs, le développement d’œuvres sociales  par des organisations confessionnelles participe au maillage de la solidarité nationale.

Ensuite, politiquement, cette représentativité renforce le poids du Gabon au sein de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). Ce qui était en soi un objectif clairement assumé par Omar Bongo Ondimba et Ali Bongo Ondimba. Car disons-le sans ambages, cette intégration a facilité les partenariats stratégiques avec les pays du Golfe et le Maroc. Résultat, attractivité des investissements directs étrangers (IDE) essentiels pour la diversification de l’économie nationale.

Toutefois, certains observateurs s’inquiètent d’une possible fragmentation identitaire. Le défi pour l’État gabonais sous la coupole de Brice Clotaire Oligui Nguema est donc de maintenir la laïcité. La mission sera donc de s’assurer qu’aucune confession ne bénéficie d’un traitement de faveur politique. Cela a en effet pu être reproché par le passé. Sur le plan social, l’enjeu est de prévenir l’importation de courants radicaux extérieurs. En gros, en 2026, le Gabon prouve qu’il est une terre de brassage.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 15 avril 2026 à 13h04min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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