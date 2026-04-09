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OMS Gabon : «protéger la santé, c’est aussi prévenir les accidents de la route»

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 avril 2026 à 10h37min
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Une vue de l'état du véhicule après l'accident © D.R.
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À l’occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril 2026 sous le thème « Unissons-nous pour la santé, soutenons la science », l’Organisation mondiale de la santé (OMS) section Gabon a rappelé avec insistance que la santé ne se limite pas aux structures hospitalières. En effet, au regard de la recrudescence des accidents sur nos routes, l’OMS Gabon à travers un message exhorte les conducteurs à bannir les comportements imprudents car la sécurité routière est un pilier essentiel de la santé publique.

Au Gabon, les accidents de la circulation représentent une cause majeure de traumatismes et de décès. Une situation consécutive à des actes inciviques notamment l’excès de vitesse, le non-respect du code de la route, l’usage du téléphone au volant ou encore la conduite en état d’ivresse qui sont autant de facteurs qui aggravent les risques. Ainsi, en sensibilisant les populations, l’OMS Gabon entend rappeler que chaque usager de la route a un rôle à jouer dans la prévention. Protéger sa vie, c’est aussi protéger celle des autres.

La sécurité routière, un enjeu majeur de santé publique

L’urgence d’adopter des  comportements responsables apparaît de plus en plus évidente. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la validation du premier Plan national de sécurité routière 2026–2030, avec l’appui technique et financier de l’OMS Gabon. Cette initiative traduit la volonté des autorités gabonaises de faire de la sécurité routière une priorité nationale. Avec pour objectif à terme de réduire significativement les accidents, limiter les traumatismes et sauver des vies. Rappelons-le , derrière chaque accident, il y a des familles brisées, des vies bouleversées et un impact socio-économique considérable.

Ainsi pour l’OMS Gabon, veiller à la sécurité routière, c’est donc agir en amont pour éviter des drames. D’où l’importance de mettre un accent sur une meilleure éducation des conducteurs, un renforcement des contrôles, mais aussi par une prise de conscience collective. Des gestes simples mais essentiels comme le respect des règles de circulation, le port de la ceinture de sécurité ou du casque, ainsi que l’entretien des véhicules sont cruciaux et nécessitent la mobilisation de tous pour bâtir un environnement plus sûr et préserver des vies.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 avril 2026 à 10h37min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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