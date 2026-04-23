Gabon : 100 jours du gouvernement, des résultats concrets dans les secteurs prioritaires

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À l’approche de l’échéance des 100 jours, les ministres en charge de l’Eau et de l’Énergie, du Tourisme et des Eaux et Forêts ont présenté, devant le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault, l’état d’avancement de leurs actions. Des résultats globalement supérieurs à 70 %, avec des projets structurants déjà livrés et d’autres en cours.

À trois semaines de la date butoir fixée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le gouvernement accélère la reddition des comptes. Ce passage devant le coordonnateur de l’action gouvernementale s’inscrit dans un exercice de redevabilité visant à traduire les orientations politiques en résultats concrets, mesurables et documentés. Face au Vice-président du gouvernement Hermann Immongault, les ministres Philippe Tonangoye, Marcelle Ibinga et Maurice Ntossui Allogho ont détaillé les avancées de leurs départements respectifs. Dans l’ensemble, les initiatives présentées affichent un taux de réalisation supérieur à 70 %.

Énergie et eau : des avancées concrètes pour réduire les déficits

Dans le secteur de l’accès universel à l’eau et à l’énergie, 33 initiatives ont été présentées, dont 22 dans l’énergie, 8 dans l’eau et 3 réformes structurelles. Parmi les réalisations majeures figurent la livraison de la centrale thermique de Mayoumba, le remplacement des installations à Port-Gentil par des turbines de 2×25 MW, ainsi que le renouvellement de cinq turbines à gaz. Le renforcement du réseau électrique se poursuit également avec l’augmentation de la capacité de transit Owendo-Bisségué grâce à un nouveau câble de dernière génération, attendu à mi-mai 2026. Objectif affiché, réduire durablement les délestages.

Parallèlement, la livraison de 10 000 compteurs électriques fin avril et 57 000 en juin devrait améliorer l’accès à l’électricité. Plusieurs projets structurants sont en cours, notamment la ligne 30 KV Mayoumba-Tchibanga, l’installation d’un second poste transformateur à Moanda ou encore la réhabilitation de 1 000 points noirs à Libreville. Dans le secteur de l’eau, les actions portent sur l’acquisition de 60 000 compteurs, la réhabilitation de 600 points d’adduction villageois, 120 bornes fontaines à Libreville et la finalisation de 16 forages, ainsi que la mise en service prochaine de châteaux d’eau à Lambaréné et Bikélé.

Forêts et tourisme : gouvernance, environnement et attractivité

Du côté des Eaux et Forêts, l’accent a été mis sur la gouvernance forestière, la protection de l’environnement et la gestion du conflit homme-faune. Le ministre Maurice Ntossui Allogho a annoncé le paiement imminent des victimes et la poursuite des mesures de prévention, notamment les clôtures électriques et le renforcement de la surveillance environnementale. Pour le tourisme, la ministre Marcelle Ibinga a présenté six priorités déclinées en 23 actions. Parmi les initiatives phares, la poursuite de la caravane touristique vise à renforcer l’attractivité du pays et à dynamiser l’économie locale.

Cet exercice d’évaluation illustre la volonté de l’exécutif de passer d’une logique d’engagement à une logique de résultats. Chaque département ministériel est désormais attendu sur des livrables précis, assortis d’indicateurs de performance. À l’approche du cap des 100 jours, le gouvernement entend démontrer sa capacité à produire des impacts tangibles dans des secteurs stratégiques pour le quotidien des Gabonais, notamment l’accès à l’eau, à l’électricité, la préservation des ressources naturelles et le développement du tourisme.

