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« Pō Pō» : le volume 1 de comptines et berceuses de Seba disponible ce vendredi 24 avril !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 17h02min
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L'artistE Seba et le cover de son album © D.R.
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À la faveur d’une conférence de presse tenue ce mercredi 22 avril 2026 au Musée national , Seba, artiste chanteuse gabonaise a annoncé la sortie de son prochain album intitulé «Pō Pō». Il s’agit d’un opus de 10 titres adressé au public de tous âges qui plus est, chanté dans plusieurs langues du Gabon. L’œuvre musicale, entre tradition et modernité, est une composition de comptines et berceuses destinées à  valoriser la culture gabonaise de façon ludique.  

Fang, Nzebi, Akele, Adouma, Puvi, ce sont autant de langues qui vont rythmer les airs entonnés par Seba dans l’album « Pō Pō». Onomatopée en langue nzebi, « Pō Pō » est une façon de bercer l’enfant pour l’apaiser ou l’endormir. Ancrée dans ses souvenirs, Seba a ressenti le devoir de transmission envers les générations futures. « Une berceuse n’est pas simplement une chanson qu’on chante à un enfant. À travers elle on transmet des valeurs, des codes, la langue et l’amour du terroir », a expliqué l’artiste.

Un retour sur scène de Seba en comptine et berceuse !

Au-delà de la pluralité ethnique, l’artiste aux multiples facettes multiples a fait le choix d’un rendu riche en diversité. Pour ce faire, elle est accompagnée de plusieurs artistes tels que le Chœur des enfants Anyoyi, avec qui elle interprète une comptine pour apprendre à compter. À noter également la présence de Néo Kemi. Cette dernière l’accompagne dans la production sonore avec des instruments comme la flûte et la cithare. « J’ai choisi cette équipe parce que je voulais sortir des outils modernes et offrir une musique vraiment originale.» a-t-elle confié. 

Il est à préciser que « Pō Pō », est le deuxième album studio de Seba. Ce nouvel opus arrivera 10 ans après le tout premier sorti en 2016. Un format assez long pour les mélomanes puisque comprenant 10 morceaux concoctés à sa sauce. Cérise sur le gâteau, ce nouveau joyau musical s’ouvre tant aux enfants qu’aux adultes. Plus que des chants, c’est une manière pour Seba de rappeler les nouvelles générations à leur identité culturelle, socle de la vie de tout être. Et «Pō Pō», entend semer cette graine en chacun d’eux avant la sortie du volume 2. Rendez-vous ce vendredi 24 avril 2026 sur toutes les plateformes de streaming légales.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 17h02min
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