Port-Gentil : lancement du chantier de réhabilitation des voiries urbaines

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Ce mardi 21 avril 2026, la Foire municipale a servi de cadre au lancement officiel des travaux de réhabilitation des voiries urbaines de la commune, marquant le passage de la promesse à l’action concrète. Une vaste opération qui fait suite à la visite de terrain effectuée il y a seulement une semaine par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Frappé par l’état d’enclavement de la cité pétrolière et le ralentissement des chantiers en cours, le Chef de l’État avait ordonné une intervention immédiate. Sept jours plus tard, l’engagement est honoré : les engins sont déployés sur l’ensemble des quatre arrondissements.

Une vision de modernisation

La cérémonie, présidée par Françoise Assengone Obame, Gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, a réuni un parterre d’autorités administratives et politiques. Dans son allocution, elle a insisté sur l’impact vital de ces travaux pour le cadre de vie des riverains et le rayonnement économique de la province.

Le maire de Port-Gentil, Pascal Houangni Ambouroue, a quant à lui salué le « pragmatisme » du Chef de l’État. « La rapidité de mise en œuvre témoigne de la volonté d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations. C’est une étape cruciale pour la mobilité et l’attractivité de notre ville. », a-t-il indiqué.

Des moyens logistiques d’envergure

Pour garantir la célérité du projet, l’entreprise adjudicataire, Le Roi des Chantiers, a sorti l’artillerie lourde. Un dispositif technique impressionnant, comprenant plus d’une trentaine d’engins et de camions, est déjà opérationnel pour transformer le visage urbain de la commune.

En présence des représentants de Bendjé et d’Omboué, ce coup d’envoi symbolise une nouvelle ère pour les infrastructures de Port-Gentil. Au-delà du bitume, c’est toute la dynamique de développement de la capitale économique qui est aujourd’hui relancée.