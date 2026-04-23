BGFI CEO Meetings 2026 : Abidjan au cœur de la stratégie de transformation du groupe bancaire

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Réunis à Abidjan pour les CEO Meetings 2026, les dirigeants du Groupe BGFIBank engagent une séquence stratégique décisive. Objectif : aligner les filiales autour du projet d’entreprise BGFI2030 et consolider la trajectoire d’un groupe financier africain en pleine mutation.

Cette semaine, Abidjan s’impose comme le centre névralgique de la gouvernance du Groupe BGFIBank. À l’occasion des CEO Meetings 2026, les principaux dirigeants du groupe bancaire panafricain se retrouvent pour un rendez-vous stratégique majeur, dans un contexte marqué par l’accélération de sa transformation et le lancement progressif de son nouveau projet d’entreprise, BGFI2030.

Ce conclave managérial, désormais inscrit dans les mécanismes de pilotage du groupe, vise à renforcer la cohérence stratégique entre les différentes entités, tout en consolidant une culture de performance et d’excellence opérationnelle à l’échelle continentale.

Un pilotage stratégique orienté vers la performance

Au cœur de ces travaux figurent plusieurs axes structurants, à commencer par le partage des performances enregistrées par les filiales. Cette démarche permet d’identifier les leviers de croissance, mais aussi de diffuser les meilleures pratiques au sein du groupe.

Les échanges portent également sur l’alignement des priorités stratégiques, dans un environnement bancaire marqué par une concurrence accrue, une digitalisation accélérée et des exigences réglementaires croissantes. Dans cette perspective, les CEO Meetings constituent un outil de gouvernance essentiel, permettant d’assurer une lecture commune des enjeux et une coordination renforcée des actions à l’échelle du groupe.

BGFI2030 : une vision de long terme en construction

Au-delà du bilan opérationnel, ces assises s’inscrivent dans une dynamique de projection vers le projet d’entreprise BGFI2030, également désigné sous l’appellation B30. Ce programme stratégique vise à repositionner le groupe comme un acteur financier africain de référence à l’international.

L’ambition affichée repose sur plusieurs piliers : consolidation des synergies inter-filiales, amélioration continue de la performance commerciale, transformation digitale et renforcement de la gouvernance.

À travers cette démarche, le groupe entend franchir un nouveau cap dans son développement, en s’appuyant sur une vision intégrée et une exécution rigoureuse de ses orientations stratégiques.

Abidjan, symbole d’une ambition panafricaine

Le choix d’Abidjan pour accueillir cette édition 2026 n’est pas anodin. Capitale économique de l’Afrique de l’Ouest, la ville incarne un hub régional dynamique, en phase avec les ambitions d’expansion du groupe.

En réunissant ses dirigeants dans cet environnement stratégique, BGFIBank confirme sa volonté de renforcer sa présence sur les marchés à fort potentiel, tout en consolidant son ancrage dans les différentes zones économiques du continent.

À travers ces CEO Meetings, le groupe réaffirme ainsi une conviction forte : la performance durable repose sur l’alignement des équipes dirigeantes, la clarté des orientations stratégiques et la capacité à anticiper les mutations du secteur bancaire.

Dans un contexte de recomposition des équilibres financiers en Afrique, cette rencontre d’Abidjan apparaît comme un jalon clé dans la construction d’un groupe bancaire africain résolument tourné vers le monde.