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Gabon : l’UNOCA réaffirme son appui au rôle stratégique du pays en Afrique centrale

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 19h14min
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Hermann Immongault et le représentant spécial par intérim du Secrétaire général de l’ONU en Afrique centrale © D.R.
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Le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a échangé, ce 23 avril 2026 à Libreville, avec Parfait Onanga Anyanga, représentant spécial par intérim du Secrétaire général de l’ONU en Afrique centrale. Au cœur des discussions, sécurité régionale, coopération stratégique et accompagnement des priorités de développement.

Le Gabon consolide son positionnement diplomatique et sécuritaire au cœur de l’Afrique centrale. Ce jeudi 23 avril 2026, le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a reçu en audience le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en Afrique centrale, par intérim, Parfait Onanga Anyanga. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de dialogue renforcé entre Libreville et le système onusien, dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires et politiques persistants au sein de la sous-région.

Une coopération stratégique au service de la stabilité régionale

Les échanges ont porté sur les mécanismes de coopération visant à consolider la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique centrale. Le diplomate onusien a réaffirmé l’engagement des Nations unies à accompagner le Gabon, notamment dans son rôle de pays hôte de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et du bureau régional de l’ONU. « Nous sommes à Libreville dans le cadre d’une visite de solidarité et de consultation avec les autorités gabonaises, afin de réaffirmer le plein engagement des Nations unies aux côtés du Gabon », a déclaré Parfait Onanga Anyanga.

Il a également salué le rôle du Gabon dans la dynamique régionale, notamment à la suite de son retour au sein des instances de l’Union africaine et son intégration au Conseil de paix et de sécurité. Au-delà des enjeux sécuritaires, la coopération avec les Nations unies s’étend aux questions de développement durable et de transformation économique. À travers l’Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), l’organisation entend poursuivre son appui technique et institutionnel. « Les Nations unies sont disposées à accompagner le Gabon dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et dans les différents domaines d’action publique », a précisé le représentant onusien.

À travers cette audience, le gouvernement gabonais réaffirme sa volonté de maintenir un partenariat étroit avec les organisations internationales, dans une logique de coopération durable et d’efficacité. Dans un environnement régional en mutation, la capacité du Gabon à mobiliser des partenaires stratégiques tels que l’ONU constitue un levier déterminant pour soutenir ses ambitions en matière de paix, de sécurité et de développement. Cette rencontre illustre ainsi une convergence d’intérêts entre Libreville et les Nations unies, au service d’une Afrique centrale plus stable et plus intégrée.

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