ANPN : le secrétariat exécutif dément l’existence de grève des écogardes

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Le Secrétaire Exécutif de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) tient à apporter un démenti formel aux informations circulant actuellement sur les réseaux sociaux, faisant état d’un mouvement de grève du corps des écogardes.

À cet effet, la Secrétariat Exécutif apporte les précisions suivantes :

Statut du personnel : Contrairement aux assertions diffusées par certains agents civils, les écogardes ne sont aucunement en arrêt d’activité. Ils sont actuellement engagés dans un processus d’intégration au sein du corps paramilitaire des Eaux et Forêts et sont pleinement en fonction dans les parcs nationaux.

Continuité de service : L’ensemble des parcs nationaux demeure pleinement fonctionnel. Les missions de surveillance et de préservation sont assurées sur toute l’étendue du réseau.

Désinformation : L’ANPN déplore les allégations infondées relayées sur les réseaux sociaux et invite l’opinion publique à la plus grande vigilance face à ces tentatives de déstabilisation de l’institution.

Le Secrétaire Exécutif réaffirme l’engagement de l’Agence dans la sécurisation du patrimoine naturel et la professionnalisation de ses effectifs.

Le Secrétaire Exécutif

Omer Ntougou Ndoutoume