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Gabon : les para-athlètes désormais admis aux jeux de l’OGSSU 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 12h38min
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Les Jeux de l’Office gabonais du sport scolaire et universitaire (OGSSU) vont, pour la première fois, accueillir des para-athlètes à partir de l’édition 2026. L’annonce a été faite lundi à Libreville par la responsable de l’événement,  Sandrine Moutsinga Dada Garba épouse Ango Ndzime, à l’issue d’une réunion avec les fédérations sportives tenue au ministère des Sports, rapporte l’Agence Gabonaise de Presse (AGP). Cette ouverture marque une évolution notable pour une compétition jusque-là réservée aux seuls athlètes valides.

L’édition 2026 des jeux de l’OGSSU se présente comme des jeux inclusifs. «Cette année, nous allons organiser des Jeux nationaux inclusifs. Nous aurons des athlètes qui vivent avec un handicap», a annoncé Sandrine Moutsinga épouse Ango Ndzime. Cette orientation répond à une volonté d’élargir la base de participation et de rendre la manifestation plus représentative de la diversité sportive gabonaise. Les organisateurs entendent ainsi inscrire cette démarche dans une dynamique de pérennisation, au-delà de cette seule édition.

Deux disciplines concernées pour lancer l’inclusion 

Pour cette 41e édition, les para-athlètes seront engagés dans deux disciplines seulement. Il s’agit de l’athlétisme et du taekwondo. Ce choix permettrait d’ouvrir progressivement la compétition à de nouveaux profils sans bouleverser l’architecture générale des Jeux. En intégrant les para-athlètes à son programme, la compétition s’inscrit dans une logique d’ouverture qui pourrait, à terme, inspirer d’autres rendez-vous sportifs nationaux. La suite dépendra désormais de la mise en œuvre concrète de cette réforme et de sa capacité à s’installer durablement. 

Par cette annonce, l’OGSSU marque un tournant dans la composition des ses équipes et des athlètes.  Toute chose qui reflète davantage les ambitions d’inclusion portée par les autorités gabonaises. Et ce à travers le sport scolaire et universitaire. Cette ouverture constitue aussi un signal envoyé aux établissements scolaires et universitaires, appelés à mieux préparer l’accueil des jeunes en situation de handicap. Pour l’heure, aucune date de lancement n’a encore été fixée pour l’édition 2026, ce qui laisse encore plusieurs paramètres logistiques à trancher avant le coup d’envoi. 

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