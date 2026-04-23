Okouma : Comilog mise sur la biodiversité

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À Okouma, dans le Haut-Ogooué, Eramet Comilog déploie une stratégie environnementale ambitieuse visant à préserver la biodiversité au cœur même de ses activités minières. Entre conservatoires écologiques, suivi scientifique et sensibilisation des jeunes, l’entreprise entend démontrer que l’exploitation et la protection du vivant peuvent coexister.

Dans un contexte où les activités extractives sont souvent pointées du doigt pour leur impact environnemental, Eramet Comilog tente d’imposer un nouveau paradigme au Gabon. Sur son site d’Okouma, l’entreprise minière a engagé une série d’actions concrètes pour intégrer la préservation de la biodiversité dans ses opérations quotidiennes.

Portée par sa feuille de route RSE « Act for Positive Mining », cette démarche s’inscrit dans une logique de transformation durable des pratiques industrielles, avec pour objectif affiché de réduire l’empreinte écologique tout en assurant la continuité de l’exploitation.

Une stratégie structurée autour de la préservation du vivant

Au cœur du dispositif figure la création de conservatoires de biodiversité, qui couvrent près de 15 % du site minier. Ces espaces protégés visent à préserver les écosystèmes locaux et à maintenir des habitats naturels pour la faune et la flore.

Selon Omer Ndzangou, chef de service Biodiversité et Revégétalisation, cette approche repose sur une vision proactive. « L’objectif est d’aller au-delà de la simple compensation pour viser un gain net de biodiversité », explique-t-il, soulignant la volonté de l’entreprise de restaurer, voire d’améliorer, les équilibres écologiques.

Parallèlement, un plan d’action biodiversité a été mis en place, avec un suivi régulier permettant d’évaluer l’impact des activités minières et d’ajuster les mesures de protection.

Une approche scientifique et participative

Au-delà des aménagements sur site, l’engagement de Comilog s’appuie également sur une dimension scientifique. En collaboration avec la Fondation Lékédi Biodiversité, basée à Bakoumba, l’entreprise contribue à des programmes de recherche et de conservation des espèces.

Cette fondation joue un rôle clé dans la protection de la biodiversité locale, mais aussi dans la sensibilisation des populations. Plus de 3 000 jeunes ont déjà été formés aux enjeux environnementaux, illustrant la volonté de créer une conscience écologique durable.

Cette approche intégrée, mêlant exploitation, recherche et éducation, vise à inscrire la démarche dans le temps long, au-delà des impératifs économiques immédiats.

Vers une redéfinition de la responsabilité minière

L’initiative d’Okouma s’inscrit dans une tendance globale de redéfinition des standards de l’industrie extractive. Face aux exigences croissantes en matière de responsabilité sociale et environnementale, les entreprises sont désormais attendues sur leur capacité à limiter leur impact et à contribuer positivement aux territoires où elles opèrent.

En affichant un objectif de « gain net de biodiversité », Comilog se positionne sur un niveau d’exigence élevé, encore peu répandu dans le secteur minier en Afrique. Reste toutefois la question de la durabilité de ces actions et de leur reproductibilité à grande échelle. Si les initiatives engagées à Okouma constituent un signal encourageant, leur impact réel devra être mesuré sur le long terme.

Dans un pays comme le Gabon, riche en ressources naturelles mais également en biodiversité, l’équilibre entre exploitation économique et préservation environnementale demeure un enjeu stratégique. À ce titre, l’expérience menée par Comilog pourrait bien servir de référence pour repenser les modèles extractifs en Afrique centrale.