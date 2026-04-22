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Mairie de Libreville : convocation d’une nouvelle session du Conseil municipal sous fond de crise

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 11h38min
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Hôtel de ville de la commune de Libreville © D.R.
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La mairie de Libreville traverse une zone de fortes turbulences. Après le camouflet subi par l’exécutif municipal il y a deux semaines, une session extraordinaire se tiendra ce jeudi 23 avril 2026 pour tenter de débloquer l’impasse budgétaire qui paralyse l’institution.

Rien ne va plus à l’Hôtel de Ville. Douze jours seulement après le rejet retentissant du budget primitif de la commune, le maire de Libreville, Pierre Matthieu Obame Etoughe, se voit contraint de revoir sa copie. Pour sortir de cette crise institutionnelle, l’édile a officiellement convoqué une session extraordinaire du Conseil municipal, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Un budget de 30 milliards sur la sellette

L’enjeu de cette rencontre est crucial : faire accepter une version révisée de l’enveloppe budgétaire, initialement estimée à un peu plus de 30 milliards de FCFA. Le rejet initial du texte a mis en lumière des fractures profondes au sein de l’assemblée locale, plaçant Pierre Matthieu Obame Etoughe dans une position délicate. Sans budget voté, c’est tout le fonctionnement de la capitale, de la gestion des déchets à l’entretien urbain, qui risque de se gripper.

Selon le communiqué parvenu à l’AGP, cette convocation s’appuie sur un cadre juridique précis. « Conformément aux dispositions de la loi organique n°- 001/ 2025 du 22 janvier 2025, portant Code électoral en République Gabonaise, le Conseil Municipal est convoqué en Session Extraordinaire, le jeudi 23 Avril 2026, à 9h », précise le document cité par l’AGP.

Un appel à la mobilisation des conseillers

Face à l’urgence de la situation, la note officielle invite les conseillers municipaux à prendre une part active aux débats. L’objectif est clair : trouver un consensus pour éviter une paralysie totale de l’administration municipale. Pour les observateurs de la vie politique locale, ce Conseil municipal extraordinaire fait figure de test de confiance majeur pour le maire.

À Libreville, tous les regards sont désormais tournés vers la journée de jeudi. Les élus sauront-ils mettre de côté leurs divergences pour valider ce budget révisé ? La stabilité de la première commune du Gabon en dépend.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 11h38min
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Blandine Biloghe

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