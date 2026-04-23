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Libreville : les diplomates accrédités au Gabon en immersion à La Cité de la Démocratie

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 15h37min
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Les diplomates accredités au Gabon en visite à la Cité de la Démocratie © D.R.
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Dans le cadre du suivi des grands chantiers de la Transition, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargé de l’Intégration et de la Diaspora, Marie-Edith Tassyla Ye-Doumbeneny, a conduit mercredi 22 avril 2026 une visite guidée de la nouvelle Cité de la Démocratie. Cette inspection protocolaire s’est déroulée en présence du corps diplomatique accrédité au Gabon et des représentants des organisations internationales.

Lancé en juin 2024 par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, ce projet titanesque s’inscrit dans une volonté de modernisation accélérée des infrastructures nationales. Pour les diplomates présents, cette immersion a permis de mesurer concrètement l’état d’avancement des travaux et de saisir la cohérence de la transformation structurelle engagée au sommet de l’État.

Une infrastructure aux standards internationaux

Édifiée sur une superficie imposante de 42 000 m², la nouvelle Cité de la Démocratie a été pensée pour répondre aux exigences des plus grands sommets mondiaux. Le complexe comprend entre autres des espaces de réception modulables pouvant accueillir de 1 000 à 3 000 personnes ; une dizaine de salles de réunion équipées des dernières technologies et un pavillon présidentiel de prestige, conçu pour recevoir simultanément jusqu’à 55 chefs d’État.

Libreville, hub diplomatique de l’Afrique centrale

Selon les informations recueillies par l’AGP, l’inauguration officielle est attendue dans le courant de l’année 2026. À terme, l’ambition est claire : repositionner Libreville comme une destination incontournable pour le tourisme d’affaires et les conférences de haut niveau sur le continent.

Au-delà de la prouesse architecturale, la Cité de la Démocratie se veut le symbole d’un Gabon qui s’affirme sur la scène internationale. Elle incarne la promesse d’un renouveau diplomatique, où le pays ne se contente plus de participer au dialogue mondial, mais en devient l’hôte privilégié.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 15h37min
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