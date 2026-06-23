Marché financier : le Gabon en quête de 55 milliards FCFA en juin

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Le mois de juin 2026 Libreville déploie une activité sans précédent sur le marché des titres de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC). Selon le calendrier officiel de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, l’État ambitionne de mobiliser une enveloppe comprise entre 42,5 et 55 milliards FCFA. Une offensive financière d’envergure qui s’annonce comme la plus dense de l’année en cours.

Pour parvenir à ses fins, le Trésor public ne lésine pas sur les moyens. Pas moins de neuf opérations sont programmées sur le seul mois de juin, savamment réparties entre urgences de court terme et financements à long terme. Dans le détail, quatre adjudications porteront sur des Bons du Trésor assimilables (BTA) à des maturités de 13, 26 et 52 semaines. L’objectif ? Capter entre 12,5 et 15 milliards FCFA par émission pour oxygéner le quotidien budgétaire.

Parallèlement, le compartiment des obligations (OTA) s’enrichit de nouvelles lignes stratégiques : des titres à 3 ans rémunérés à 6 % et à 4 ans à 6,25 %. Preuve que l’État cherche à séduire au-delà de ses horizons habituels.

Des rendements attractifs face à la réalité du marché

Face aux exigences croissantes des investisseurs institutionnels sur la plateforme BEAC-SAGETIL, Libreville a dû adapter sa stratégie. Le Trésor propose désormais des rendements particulièrement généreux, grimpant jusqu’à 6,75 % sur les maturités de 5 et 6 ans via l’abondement de lignes existantes.

Cette générosité traduit la prime de risque que le marché intérieur impose désormais à la signature gabonaise. Bien que le pays conserve sa notation souveraine par Fitch Ratings et poursuive ses négociations avec le FMI, les bailleurs de fonds régionaux profitent d’un rapport de force favorable pour exiger des garanties de rentabilité plus élevées.

Le cœur de la stratégie budgétaire de 2026

Au-delà de la simple collecte mensuelle, ces 55 milliards FCFA revêtent une importance capitale pour l’équilibre annuel de la nation. Récemment, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi de finances rectificative qui prévoit une hausse des ressources de trésorerie à 2 251,8 milliards FCFA.

Cette rallonge de 65,5 milliards FCFA repose intégralement sur l’émission de titres publics. En concentrant l’essentiel de cet effort additionnel sur la fin du deuxième trimestre, le Gabon joue une carte maîtresse. Le succès de ces adjudications de juin déterminera sa capacité à financer sereinement sa feuille de route économique.