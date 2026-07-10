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Gabon : Eramet Comilog et Setrag lancent la 3ème édition du programme «Yam’NA» pour former la jeunesse

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 10 juillet 2026 à 12h10min
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Une synergie forte se met au service de l’éducation et de l’industrie au Gabon. Eramet Comilog et la Société d’Exploitation du Transgabonais (Setrag) ont officialisé le lancement de la troisième édition du programme « Yam’NA ». Ce dispositif de bourses d’études supérieures franchit un nouveau cap cette année grâce à l’association des deux entreprises, bien décidées à soutenir activement la formation des bacheliers locaux.

Créé en 2024 par Eramet Comilog dans le cadre de sa feuille de route RSE « Act for Positive Mining », le programme Yam’NA avait déjà permis à près de cinquante étudiants d’être accompagnés. Pour cette édition 2026-2027, l’alliance avec la Setrag donne une impulsion inédite au projet : cinquante nouvelles bourses vont être attribuées pour l’année.

Au-delà des chiffres, c’est une véritable évolution stratégique qui s’opère. En parfaite adéquation avec les ambitions industrielles des plus hautes autorités du pays, les bourses s’orientent désormais vers des secteurs à forte valeur ajoutée. L’objectif consiste à outiller la jeunesse gabonaise pour relever les défis de la transformation locale des ressources naturelles et de l’innovation durable. Les candidats sélectionnés intégreront ainsi des filières d’avenir telles que la métallurgie, la sidérurgie, la chimie, l’agroalimentaire, l’agroforesterie, ainsi que les nouveaux métiers verts.

Ouverture des candidatures pour la rentrée 2026

Afin de dénicher les talents de demain, les équipes des deux filières du groupe Eramet prévoient d’aller directement à la rencontre des élèves à travers une campagne de sensibilisation au sein des établissements scolaires. Les critères d’éligibilité se veulent rigoureux mais accessibles. Pour postuler, les candidats doivent être de nationalité gabonaise, avoir moins de 25 ans, et avoir décroché leur baccalauréat dès le premier tour avec un solide parcours académique. L’autre condition essentielle est de s’engager à poursuivre son cursus universitaire directement au Gabon.

Les jeunes bacheliers désireux de participer à cette aventure industrielle et environnementale ont du 8 au 28 juillet 2026 pour soumettre leur dossier en ligne. Un tremplin majeur porté par deux géants économiques du pays, qui rappellent ici leur ancrage profond dans le développement du territoire national.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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