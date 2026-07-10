A La UneDerniers articlesECONOMIE

Gabon : OCT agrandit sa flotte de tracteurs portuaires

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 10 juillet 2026 à 10h11min
1 505 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Ce 8 juillet 2026, Owendo Container Terminal (OCT), l’opérateur clé du terminal à conteneurs du port d’Owendo, a officialisé la réception de nouveaux tracteurs portuaires de pointe, les Terberg YTXX3. Cette acquisition stratégique s’intègre pleinement dans une politique d’investissement continue, pensée pour moderniser les infrastructures nationales et fluidifier le traitement des marchandises.

Grâce à cet arrivage, OCT voit sa flotte d’engins de traction passer de 24 à 28 unités. Concrètement, cette expansion permettra d’accélérer significativement le transfert des conteneurs entre les quais de déchargement et les zones de stockage. Au-delà du simple gain numérique, l’arrivée de ces tracteurs Terberg optimise la disponibilité opérationnelle du parc matériel. L’entreprise se donne ainsi les moyens de répondre avec agilité et fiabilité à la hausse constante des volumes de fret transitant par le Gabon.

Valoriser le capital humain par la formation

Pour OCT, la performance matérielle est indissociable du savoir-faire local. C’est pourquoi un programme de formation spécialisé, encadré par des experts techniques, a immédiatement été déployé à l’intention des collaborateurs. Sécurité, conduite, exploitation et maintenance préventive : tout a été programmé pour garantir une prise en main irréprochable de ces nouveaux outils.

Sandrine Wamy, Directrice Générale d’Owendo Container Terminal, rappelle d’ailleurs cette vision. « La performance durable repose autant sur la qualité de nos infrastructures que sur les compétences de nos collaborateurs. L’acquisition de ces nouveaux équipements, associée à la formation de nos équipes, traduit notre engagement à offrir à nos clients des opérations toujours plus sûres, efficaces et performantes », a-t-elle indiqué. 

Un pilier de l’économie gabonaise

Employant plus de 300 Gabonais et générant près d’un millier d’emplois indirects via la sous-traitance, OCT réaffirme son rôle de moteur socio-économique. En renforçant son outil de production tout en faisant monter ses équipes en compétences, le terminal consolide durablement la compétitivité de la chaîne logistique du pays, tout en poursuivant ses engagements sociétaux et environnementaux auprès des populations locales.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 10 juillet 2026 à 10h11min
1 505 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

LFR 2026 : les 30 mesures qui vont changer la vie des entreprises gabonaises

9 juillet 2026 à 21h37min

Libreville : les travaux de réhabilitation des voies secondaires progressent à Venez-Voir et Petit-Paris

9 juillet 2026 à 19h56min

Parkinson : le CHUL  sensibilise au dépistage précoce

9 juillet 2026 à 19h14min

Libreville : un parent démissionnaire a-t-il le droit de revendiquer la réussite de son enfant ?

9 juillet 2026 à 15h51min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

🔴[FlashInfos] Kambamongo : une école abandonnée qui interpelle les pouvoirs publics 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Kambamongo : une école abandonnée qui interpelle les pouvoirs publics
🔴[FlashInfos] Facture électronique : nouveau passage obligé des entreprises 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Facture électronique : nouveau passage obligé des entreprises
🔴[FlashInfos] Gabon : le pari ambitieux de la DGI pour mobiliser 1 350 milliards de Fcfa d’ici 2027 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Gabon : le pari ambitieux de la DGI pour mobiliser 1 350 milliards de Fcfa d’ici 2027
🔴[FlashInfos] Gabon : espérance de vie à 68 ans, un modèle de santé qui fabrique les inégalités 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Gabon : espérance de vie à 68 ans, un modèle de santé qui fabrique les inégalités
🔴[FlashInfos] Gabon : Netflix, Google, Meta, Amazon… le gouvernement veut désormais taxer les géants du numérique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Gabon : Le gouvernement veut désormais taxer les géants du numérique
[#Reportage] Gabon : espérance de vie à 68 ans, un modèle de santé qui fabrique les inégalités 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : espérance de vie à 68 ans, un modèle de santé qui fabrique les inégalités
S'abonner
Bouton retour en haut de la page