Gabon : OCT agrandit sa flotte de tracteurs portuaires

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Ce 8 juillet 2026, Owendo Container Terminal (OCT), l’opérateur clé du terminal à conteneurs du port d’Owendo, a officialisé la réception de nouveaux tracteurs portuaires de pointe, les Terberg YTXX3. Cette acquisition stratégique s’intègre pleinement dans une politique d’investissement continue, pensée pour moderniser les infrastructures nationales et fluidifier le traitement des marchandises.

Grâce à cet arrivage, OCT voit sa flotte d’engins de traction passer de 24 à 28 unités. Concrètement, cette expansion permettra d’accélérer significativement le transfert des conteneurs entre les quais de déchargement et les zones de stockage. Au-delà du simple gain numérique, l’arrivée de ces tracteurs Terberg optimise la disponibilité opérationnelle du parc matériel. L’entreprise se donne ainsi les moyens de répondre avec agilité et fiabilité à la hausse constante des volumes de fret transitant par le Gabon.

Valoriser le capital humain par la formation

Pour OCT, la performance matérielle est indissociable du savoir-faire local. C’est pourquoi un programme de formation spécialisé, encadré par des experts techniques, a immédiatement été déployé à l’intention des collaborateurs. Sécurité, conduite, exploitation et maintenance préventive : tout a été programmé pour garantir une prise en main irréprochable de ces nouveaux outils.

Sandrine Wamy, Directrice Générale d’Owendo Container Terminal, rappelle d’ailleurs cette vision. « La performance durable repose autant sur la qualité de nos infrastructures que sur les compétences de nos collaborateurs. L’acquisition de ces nouveaux équipements, associée à la formation de nos équipes, traduit notre engagement à offrir à nos clients des opérations toujours plus sûres, efficaces et performantes », a-t-elle indiqué.

Un pilier de l’économie gabonaise

Employant plus de 300 Gabonais et générant près d’un millier d’emplois indirects via la sous-traitance, OCT réaffirme son rôle de moteur socio-économique. En renforçant son outil de production tout en faisant monter ses équipes en compétences, le terminal consolide durablement la compétitivité de la chaîne logistique du pays, tout en poursuivant ses engagements sociétaux et environnementaux auprès des populations locales.