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World Giving Report 2025 : l’Afrique, championne mondiale de la générosité

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 juillet 2026 à 14h12min
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L’Afrique s’impose comme le continent le plus généreux au monde. C’est ce que révèle un article publié par BBC News Afrique le 7 juillet 2026, s’appuyant sur le World Giving Report 2025 de la Charities Aid Foundation (CAF). Selon ce classement, six des dix pays les plus généreux de la planète sont africains. Une performance qui bouscule les idées reçues associant souvent le continent à la pauvreté ou au manque de solidarité.

Le classement est dominé par le Nigeria, où les dons représentent en moyenne 2,83% des revenus. Il est suivi de l’Égypte (2,45 %), puis du Ghana et de la Chine, à égalité avec 2,19 %. Le Kenya (2,13 %) et l’Ouganda (2,04 %) figurent également dans le top 10. Le rapport souligne que 89 % des Nigérians ont effectué un don en 2024, soit le taux de participation le plus élevé parmi les 101 pays étudiés. Le Nigeria arrive ainsi en tête de plusieurs indicateurs de générosité.

Au-delà des dons financiers, le pays se distingue également par son engagement bénévole. Les Nigérians consacrent en moyenne 13,5 heures au volontariat, bien au-dessus de la moyenne mondiale, estimée à environ neuf heures. Le rapport met en avant le rôle des pratiques religieuses, notamment les dîmes, les offrandes à l’église et la zakat, qui encouragent les gestes de solidarité au quotidien. Ces habitudes témoignent d’une culture de l’entraide profondément ancrée dans la société.

La générosité, une valeur profondément ancrée en Afrique

Selon BBC News Afrique, plusieurs facteurs expliquent les bonnes performances des pays africains. Le premier est le fort sentiment d’appartenance à la communauté. Le rapport indique que le don moyen atteint 1,7 % du revenu dans les pays où plus de 80 % de la population affirme se sentir fortement liée à sa communauté locale. À cela s’ajoutent la confiance accordée aux associations, ainsi que l’importance des dons directs et des contributions religieuses, qui demeurent les principaux canaux d’expression de la générosité sur le continent.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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