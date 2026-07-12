Sosthène Nguema Nguema : «Les bases sont posées pour faire de la Nyanga un hub minier»

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Au terme d’une intense mission de terrain de 72 heures dans la province de la Nyanga, le ministre des Mines et des Ressources géologiques, Sosthène Nguema Nguema, a dressé un bilan résolument optimiste de sa tournée. Dans un entretien exclusif accordé à l’Agence gabonaise de presse (AGP), le membre du gouvernement a tracé les contours d’une transformation industrielle imminente pour cette région du sud-ouest du Gabon, longtemps restée en attente de la concrétisation de son potentiel minéral.

Le point d’orgue de cette inspection s’est joué sur le site de la future marbrerie de Doussiégoussou, un projet emblématique qui passe désormais du concept à la réalité. Sur le terrain, l’effervescence des équipes confirme l’imminence du lancement. « Nous achevons cette mission par la visite de la marbrerie, où nous avons pu constater qu’une usine est déjà sortie de terre et que les chaînes de production sont en cours d’installation », s’est réjoui le ministre.

Selon les prévisions transmises par les responsables du site, l’usine entrera en activité dès le mois de septembre. Cette avancée, couplée aux développements observés sur le site de la potasse, matérialise la volonté des autorités de transformer localement les ressources naturelles du pays.

Le boom annoncé de l’emploi local

Cette dynamique industrielle aura un impact immédiat sur le tissu social nynois, s’inscrivant directement dans la politique d’insertion économique impulsée par le chef de l’État. L’effet conjugué des différents chantiers de la province s’annonce massif. « Entre le projet de la potasse, celui de Milingui, attendu en décembre, et celui de la marbrerie, aujourd’hui le plus avancé, nous estimons que plus de 800 emplois pourront être créés dans la région au cours des prochains mois », a précisé Sosthène Nguema Nguema.

Pour la seule unité de marbre, ce sont près de 400 postes directs qui seront effectifs d’ici la fin de l’année.

Objectif : faire de la Nyanga un hub minier d’ici trois ans

Au-delà des retombées économiques immédiates, c’est une véritable renaissance historique qui se joue, réveillant les ambitions déçues des années 1950 et 1970. Face aux défis inhérents à de tels déploiements industriels, le gouvernement promet un soutien sans faille aux opérateurs économiques. « Le rôle de l’administration est d’accompagner leur développement en levant systématiquement tous les obstacles d’ordre administratif susceptibles de ralentir leur mise en œuvre », a martelé le ministre.

Affichant sa fierté de voir le Gabon s’apprêter à produire ses propres carreaux de marbre, Sosthène Nguema Nguema estime que les bases sont solidement posées pour que la Nyanga devienne, d’ici deux à trois ans, une destination minière incontournable.