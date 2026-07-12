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LFR 2026 : les banques obtiennent un nouveau régime de déduction des provisions

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 12 juillet 2026 à 11h47min
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Une vue du siège de l'UGB à Libreville © D.R.
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La Loi de finances rectificative (LFR) 2026 ne réforme pas uniquement la fiscalité des entreprises classiques. Elle introduit également une évolution majeure pour le secteur bancaire en modifiant les règles de déduction fiscale des provisions constituées par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Derrière cette disposition technique se cache une réforme susceptible d’améliorer la gestion des risques, de renforcer la solidité financière des banques et, à terme, de favoriser le financement de l’économie gabonaise.

Passée relativement inaperçue dans le débat public, cette mesure répond pourtant à une préoccupation essentielle du secteur bancaire : mieux prendre en compte, sur le plan fiscal, les risques liés aux créances qui peuvent ne jamais être recouvrées. En alignant davantage les règles fiscales sur les normes prudentielles imposées aux banques, le gouvernement entend moderniser un dispositif jugé jusqu’ici insuffisamment adapté aux réalités du métier.

Une meilleure prise en compte du risque bancaire

Dans leur activité quotidienne, les banques accordent des crédits aux particuliers, aux entreprises et aux administrations. Si la majorité de ces prêts sont remboursés conformément aux échéances prévues, une partie devient parfois difficile, voire impossible, à recouvrer en raison des difficultés financières rencontrées par les emprunteurs.

Pour faire face à ce risque, les établissements bancaires constituent des provisions, c’est-à-dire des montants comptabilisés afin d’anticiper les pertes potentielles sur leurs portefeuilles de crédits. Jusqu’à présent, la déduction fiscale de ces provisions répondait à des conditions strictes, qui ne correspondaient pas toujours aux exigences prudentielles fixées par la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC). La LFR 2026 vient précisément adapter ce régime afin de mieux articuler les règles fiscales avec les obligations réglementaires du secteur bancaire.

Une réforme qui rapproche fiscalité et réglementation bancaire

À travers cette modification du Code général des impôts, le législateur reconnaît davantage les provisions constituées conformément aux normes prudentielles applicables aux établissements de crédit. Concrètement, les banques pourront, dans les conditions prévues par la loi, déduire fiscalement certaines provisions constituées pour couvrir les risques de non-remboursement des créances. Cette évolution réduit les écarts qui existaient entre les obligations comptables imposées par le régulateur bancaire et le traitement fiscal réservé à ces provisions.

Cette harmonisation était attendue par les professionnels du secteur, qui plaidaient depuis plusieurs années pour une meilleure cohérence entre les exigences prudentielles et les règles fiscales.

Un levier pour renforcer la stabilité du système bancaire

Au-delà de son aspect technique, cette réforme pourrait produire plusieurs effets positifs sur le fonctionnement du secteur financier.

En permettant une meilleure prise en compte du coût du risque dans le calcul du résultat imposable, elle contribue à préserver les fonds propres des établissements de crédit. Les banques disposent ainsi d’une capacité accrue à absorber d’éventuelles pertes sans fragiliser leur équilibre financier.

Cette évolution intervient dans un contexte où les établissements financiers sont appelés à financer davantage les investissements privés, les PME, les infrastructures et les projets structurants nécessaires à la diversification de l’économie gabonaise.

Un signal favorable aux investisseurs

Pour les investisseurs et les agences de notation, l’adaptation du régime fiscal des provisions constitue également un signal de modernisation du cadre financier national.

En rapprochant la fiscalité des standards prudentiels appliqués dans la sous-région CEMAC, le Gabon améliore la prévisibilité de son environnement réglementaire et renforce la sécurité juridique des établissements bancaires. Cette réforme s’inscrit dans une dynamique plus large engagée par la LFR 2026, qui comprend notamment la généralisation de la facture électronique, la taxation des plateformes numériques étrangères, la digitalisation des procédures fiscales et le renforcement du contrôle des exonérations.

Une réforme discrète mais stratégique

Si cette mesure concerne directement les banques et les sociétés de financement, ses effets pourraient progressivement bénéficier à l’ensemble de l’économie. Des établissements financiers dont les règles fiscales sont davantage adaptées à leur activité disposent généralement d’une meilleure capacité à financer les entreprises, à accompagner les projets d’investissement et à absorber les chocs économiques.

En révisant le régime de déduction des provisions bancaires, le gouvernement ne procède donc pas à un simple ajustement comptable. Il pose les bases d’un environnement financier plus cohérent, plus résilient et mieux aligné sur les standards prudentiels de la CEMAC. Une évolution qui confirme que la LFR 2026 ne se limite pas à augmenter les recettes fiscales, mais cherche également à moderniser les mécanismes qui soutiennent le financement de l’économie gabonaise.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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