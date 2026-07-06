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AGASA : la direction générale dément fermement les rumeurs de malversations financières

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 6 juillet 2026 à 15h51min
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AGASA © D.R.
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Depuis plusieurs jours, des rumeurs persistantes relayées par certains médias en ligne font état de supposées malversations financières au sein de l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA). Les accusations évoquent notamment la disparition mystérieuse de centaines de carnets d’ordres de recettes et d’ordres d’encaissement. Dans un communiqué rendu public ce 06 juillet 2026, la direction générale de cette entité a tenu à battre en brèche ces assertions. 

Devant la gravité de ces assertions, la Direction générale a vigoureusement démenti formellement des allégations qu’elle qualifie de totalement infondées et dépourvues de tout élément avéré. Loin de l’image de gestion défaillante dépeinte par ses détracteurs, l’agence met en avant des indicateurs économiques en nette progression, reflets des réformes structurelles engagées ces dernières années.

Soucieuse de transparence envers l’opinion publique, la Direction générale rappelle que les performances de l’institution, particulièrement en matière de mobilisation des recettes, n’ont cessé de s’améliorer.

Les chiffres officiels communiqués témoignent d’ailleurs d’une trajectoire ascendante remarquable. En 2023, les recettes de l’AGASA s’élevaient à 1 941 615 422 FCFA. Un montant qui a bondi à 2 439 710 773 FCFA en 2024, avant d’atteindre 2 911 833 785 FCFA au cours de l’exercice 2025. Cette dynamique positive vient d’ailleurs d’être confortée par les excellents résultats enregistrés au terme du premier semestre de l’année en cours, 2026.

Le choix d’une gouvernance rigoureuse

Pour le top management de l’AGASA, cette santé financière n’est pas le fruit du hasard. Elle traduit directement l’impact d’une gouvernance rigoureuse et méthodique. L’accent a été mis sur le renforcement des mécanismes de contrôle, l’optimisation continue des procédures internes et l’implication quotidienne de l’ensemble des agents au service de l’intérêt général.

Réaffirmant son attachement indéfectible aux principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des deniers publics, la Direction générale assure vouloir poursuivre sa mission avec la même détermination. L’objectif ultime demeure inchangé : assurer la protection de la santé des consommateurs tout en incarnant les valeurs d’intégrité et d’excellence qui constituent le socle de l’action de l’agence.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 6 juillet 2026 à 15h51min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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